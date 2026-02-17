El BOCM publica el cese de Emilio Viciana y el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como consejera de Educación

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo Carbajo, durante el acto - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este martes el cese del hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y el nombramiento de la que era viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

El decreto, que firma la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, recoge un "agradecimiento de los servicios prestados" dirigido a Viciana, quien desde junio de 2023 había estado al frente de la Consejería con el encargo de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que finalmente había quedado bloqueado por el rechazo de los rectores de las seis universidades públicas y los estudiantes.

Se trata del primer cambio que realiza la dirigente madrileña en su Gobierno en esta legislatura. La Ley de Universidades ha sido el principal foco de polémica del ya exconsejero madrileño, un proyecto que desde el Gobierno regional querían llevar a la Asamblea de Madrid a la vuelta del verano pero que aún no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.

"El nuevo modelo de financiación de las universidades que se viene trabajando con los rectores es uno de los ejes de este proyecto. La presidenta ha decidido dar un nuevo impulso a esta consejería con el nombramiento de Mercedes Zarzalejo con el objetivo sacar adelante este ambicioso proyecto universitario que encargó hace ya más de dos años", remarcaron fuentes del Ejecutivo autónomico a Europa Press.

Hasta ahora, los propios rectores habían trasladado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación actual de las universidades y esperaban conseguir con la ley "un modelo estable" que garantizara los proyectos y las actividades pero la propuesta del Ejecutivo madrileño no les parecía suficiente.

Una de las universidades más reivindicativas con el tema de la financiación ha sido la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y es que el año pasado el Gobierno madrileño aprobó la concesión de un préstamo de 34,5 millones. El centro aseguró que su situación era resultado de una "infrafinanciación" que les afectaba desde la crisis económica de 2008. También Viciana había alertado de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se encontraba en situación de déficit.

El cese del exconsejero ha sido valorado como "un paso adelante" desde la plataforma por la universidad pública, una de las organizadoras de la huelga de finales de noviembre contra la LESUC. "Esperamos un cambio. Necesitamos perfiles negociadores que estén dispuestos a tomarnos como locutores", manifestaron a Europa Press.