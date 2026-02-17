Sindicatos educativos celebran el cese de Viciana y piden a la nueva consejera que abra un "diálogo real" con el sector

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos madrileños han celebrado el cese del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana y han pedido a la nueva máxima responsable de la educación en la región, Mercedes Zarzalejo, que abra un periodo de "diálogo real" con el sector.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cesó este lunes a Emilio Viciana, quien ejercía el cargo desde junio de 2023. Se trata del primer cambio que realiza la presidenta madrileña en su Gobierno en esta legislatura.

La Ley de Universidades ha sido el principal foco de polémica del ya exconsejero madrileño, un proyecto que desde el Gobierno regional querían llevar a la Asamblea de Madrid a la vuelta del verano pero que aún no ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.

"VICIANA ERA UN MURO"

Desde la Federación de Educación de CC.OO, el cese de Viciana es considerado como "una respuesta directa a la presión insostenible que ha ejercido la comunidad educativa". Ha destacado que "si hoy está fuera de la Consejería, es gracias a la lucha constante en las calles".

"Hemos puesto en evidencia que el consejero saliente era un muro contra el que chocaban los derechos de los docentes y las necesidades de las familias", ha señalado la secretaria general de la Federación de Educación del sindicato, Aída San Millán.

Asimismo, ha apuntado que el exconsejero no fue capaz de desarrollar la Ley de Educación Superior, Universidades y Ciencia (LESUC), a la que ha tenido a toda la comunidad universitaria "en contra, con fuertes movilizaciones". Ha añadido que tampoco ha cerrado un plan de financiación para las universidades públicas madrileñas, que "siguen viviendo en una situación de infrafinanciación crónica".

Sobre el nombramiento de Mercedes Zarzalejo como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, San Millán ha optado por la " máxima cautela y escepticismo" porque "el cambio de personas no implica un cambio en las políticas destructivas de la educación pública madrileña".

"No nos fiamos de nadie que venga de la mano de Ayuso. Los nombres cambian, pero el guión de la Puerta del Sol sigue siendo el mismo: privatización, desmantelamiento de lo público y transferencia de recursos hacia la educación privada-concertada", ha alertado.

Asimismo, ha exigido un "blindaje" de la universidad pública contra la "infrafinanciación crónica y los intentos de convertir los campus madrileños en un mercado de universidades privadas", así como la retirada inmediata del proyecto de LESUC.

En otros ámbitos, CC.OO ha pedido la bajada de ratios, reducción de la carga lectiva para el profesorado y "fin de la precariedad" en las infraestructuras escolares. Ha indicado que seguirá denunciando "cada euro público desviado a intereses privados, bajo el disfraz de la libertad de elección".

"Que nadie se equivoque: el cese de Viciana es solo un paso. Seguiremos en la calle y en las mesas de negociación con la misma contundencia. Si la nueva consejera viene a continuar el desguace de la educación pública, nos tendrá enfrente desde hoy mismo", ha añadido.

"ABIERTOS AL DIÁLOGO"

Por su parte, el responsable de universidad de UGT, Javier Becerra, ha indicado a Europa Press que este cambio podría motivarse "en la tensión vivida en los campus madrileños" durante el último año por un proyecto de ley de las enseñanzas superiores que "no convence a la comunidad universitaria", y a lo que se suma la "crisis de financiación" que ha llevado a algunas universidades "a entrar en una quiebra técnica".

"Observaremos el rumbo que tome la Consejería en adelante, con la postura abierta al diálogo que siempre nos ha caracterizado en la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza madrileña", ha apuntado.

Desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) han remarcado que el exconsejero "no logró avanzar en las reivindicaciones históricas de la enseñanza concertada, pese a las cinco concentraciones realizadas ante la Consejería".

En este sentido, han recordado que siguen pendientes la jubilación parcial "real y efectiva", la reducción de horas lectivas, las sustituciones desde el primer día, "dignidad y reconocimiento para el PAS y personal complementario", el complemento autonómico y reconocimiento del verano para sustitutos y un acuerdo "estable" para centros en crisis, entre otras cuestiones.

"Confiamos en que la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, abra un periodo de diálogo real y escuche a todos los trabajadores de la enseñanza madrileña --pública, concertada y privada; colegios, FP y universidades-- para avanzar en mejoras urgentes y necesarias", han subrayado.