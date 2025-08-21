El Boloencierro 'arrolla' Mataelpino este viernes con su particular corrida sin animales para niños y adultos

Archivo - Varias personas corren durante el Boloencierro, a 26 de agosto de 2023, en Mataelpino, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Entre la infinidad de fiestas populares que se celebran en la Comunidad de Madrid cada verano hay una que 'arrolla' a las demás por su peculiaridad, el 'Boloencierro' de Mataelpino, donde una bola gigante caracterizada de toro o vaca avanza imparable por sus calles.

Esta localidad madrileña se prepara desde este jueves para vivir cinco días de celebración con sus tradicionales fiestas de verano, que se prolongarán hasta el 25 de agosto, con un programa de actividades que va desde lo cultural a lo festivo pasando por lo solidario.

Entre todos los eventos preparados destaca el 'Boloencierro', que cuenta con versiones tanto infantil como para adultos. Se trata de una cita emblemática que el Ayuntamiento define como "segura y participativa".

La gran bola comenzará a rodar este viernes a las 10 horas en su modalidad infantil. Ya a las 12 tendrá lugar la versión de adultos, que se volverá a repetir el sábado a la misma hora. Los niños tendrán la posibilidad de repetir la experiencia este mismo día a las 10 horas, pero en esta ocasióncon una bueyada infantil posterior.

El origen de esta fiesta es relativamente reciente: se remonta a 2009, cuando un grupo de vecinos decidió improvisar un encierro distinto ante la falta de recursos para traer reses bravas.

La alternativa fue ingeniosa, sustituir a los toros por una enorme bola que correría por las calles. El resultado fue tan positivo --más seguro, económico y respetuoso con los animales-- que la iniciativa se consolidó como una de las señas de identidad de Mataelpino.

UNA CASUALIDAD QUE SE HIZO TRADICIÓN

Desde entonces, la tradición se mantiene inalterable y lo más llamativo es que se sigue utilizando la misma bola gigante de los inicios. Cada año, los encargados deben someterla a reparaciones minuciosas para que pueda volver a rodar en condiciones óptimas.

Originalmente, la bola pesaba cerca de unos 300 kilos. Sin embargo, el Gobierno municipal ha ido aligerando este elemento para garantizar la seguridad de los participantes. Esta desciende por las calles mientras los adultos corren delante de ella.

Para los más pequeños, en cambio, se emplean seis bolas de menor tamaño, de unos 40 kilos cada una. El recorrido arranca en la calle de la Iglesia y se extiende a lo largo de unos 700 metros hasta desembocar en la plaza de toros. La velocidad que puede alcanzar la bola mayor llega a rondar los 50 kilómetros por hora.

FIESTA MÁS ALLÁ DEL PASO DE LA BOLA

La música será protagonista de estos días de celebración, con actuaciones en directo, orquestas y el concierto de OBK este domingo, que pondrá el broche al fin de semana. El programa incluye un festejo de rejones, espectáculos de teatro, una gymkhana de agua, la tradicional paella popular y otras iniciativas destinadas a las familias.

El domingo tendrán lugar los actos religiosos en honor a San Bartolomé, con la tradicional diana floreada, misa y procesión, que reunirán a vecinos reivindicando su devoción y la identidad local. Ese mismo día se celebrará un bingo solidario a favor de la Asociación Pita López.

Las celebraciones concluirán el lunes con la cena de hermandad, que pretende ser un momento de encuentro y convivencia simbolizando el espíritu comunitario de Mataelpino.