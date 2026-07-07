Los Bomberos de la Comunidad realizan 92 intervenciones durante la tormenta de este martes. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 92 intervenciones durante la tormenta de este martes por la tarde entre las 17.45 y 20.30 horas.

En concreto, han retirado árboles o ramas por las fuertes rachas de viento, han trabajado en inundaciones y saneamientos de cornisas, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Respecto al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado 215 incidencias en total.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en la Comunidad de Madrid para este martes por temperaturas máximas que han llegado hasta los 41ºC en algunos puntos de la región. Además, apuntó a un aviso amarillo por tormentas en todo el territorio autonómico, con rachas de viento de hasta 66 km/h hasta las 21 horas.

Debido a estas condiciones meteorológicas adversas, El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.