Bomberos Forestales de la Comunidad se concentran este martes contra el "bloque institucional y precariedad laboral"

Archivo - Varios bomberos forestales protestan durante una concentración de efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa que trabajan en la Comunidad de Madrid, frente al Ministerio de Hacienda, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de los Bomberos Forestales Públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha anunciado una concentración este martes en la carretera de Colmenar Viejo para protestar por el "bloqueo institucional y la precariedad laboral" a la que, dicen, están sometidos por las administraciones.

El colectivo, que lleva en huelga más de 1.000 días --desde junio de 2023--, se concentrará a la altura del punto kilométrico 13,6 de la Carretera de Colmenar Viejo desde las 9 horas del martes para alertar del "abandono continuo" al que se enfrentan, según un comunicado del Comité de Huelga.

Entre los "puntos críticos que motivan la concentración se encuentra la reivindicación por reconocer la categoría profesional en sus contratos. Según los bomberos forestales, en sus contratos figuran como conductores de furgonetas o mantenedores de edificios, lo que les impide el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Asimismo, destacan la peligrosidad del trabajo que ejercen y que se ha demostrado en "accidentes graves" sin que, por contra, se les haya reconocido la peligrosidad en el trabajo. Exigen además el cumplimiento de acuerdos adquiridos por la administración para que el personal trabaje al 100% de la jornada anual y no con contratos de seis meses.

Finalmente, el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales ha denunciado que la última propuesta económica de la Comunidad de Madrid consiste en un complemento de unos 132 euros que "pretende cubrir once conceptos distintos", como son la peligrosidad, la toxicidad o la penosidad, entre otros. Consideran esta propuesta como un "desprecio absoluto".

Con esta concentración, los Bomberos Forestales Públicos exigen una "negociación real" que garantice la estabilidad laboral con contratos de doce meses, el "reconocimiento efectivo de su categoría profesional" y una retribución "acorde a los riesgos extremos que asumen" para proteger el patrimonio natural de la región.