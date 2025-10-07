Los bomberos inician la búsqueda de desaparecidos con perros de rescate en el edificio de Ópera colapsado

Un perro entrenado llega a las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras para buscar desaparecidos, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han iniciado la búsqueda de desaparecidos con los perros de rescate en el derrumbe parcial ocurrido este martes en un edificio en obras de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital.

Según ha informado Emergencias Madrid, en la búsqueda participan perros de la Policía Municipal y de la Asociación Unidad Canina de Rescate de España (UCR).

Con información a las 19.00 horas, cuatro personas (tres hombres y una mujer) continúan desaparecidas tras este derrumbe, que se ha saldado además con tres personas heridas, "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior", según ha confirmado a los medios desplegados la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz.

De los tres atendidos por Samur-PC, una psicóloga de este servicio ha asistido a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe.

"El dato de cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer, en principio es la información que tenemos fundamentalmente a través de la propia empresa de obras que es la que ha trasladado que echaban de menos precisamente a estas personas", ha indicado la vicealcaldesa. Así, se ha trabajado para asegurar la zona y así iniciar la búsqueda de los desaparecidos.