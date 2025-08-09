Bomberos Madrid extinguen un incendio en un cuarto de contadores en Fuencarral con cuatro intoxicados por humo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve dotaciones de Bomberos de Madrid han extinguido este sábado un incendio declarado en un cuarto de contadores en un edificio de la calle Sanxenxo, en el distrito madrileño de Fuencarral.

El fuego se originó en la planta -1 del inmueble y provocó una gran cantidad de humo. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil y han atendido a cuatro personas por inhalación de humo, todas ellas de carácter leve y dadas de alta en el lugar.

En este operativo han participado, junto a los bomberos de la capital, agentes de la Policía Municipal y Policía Nacional.