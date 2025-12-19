Los Bomberos de Madrid trabajan para liberar un trailer cargado de coches atrapado en el túnel de Bailén

Trailer cargado de coches atrapado en el túnel de Bailén, en Madrid. - EMERGENCIAS MADRID

Los Bomberos de Madrid se encuentran trabajando para liberar y retirar un trailer cargado de coches que ha quedado atrapado en el túnel de Bailén, en el distrito de Centro.

El vehículo ha quedado atrapado en un punto del túnel en el que el gálibo permitido es de 3,85 metros, el cual superaba por los coches que transportaba, según ha informado Emergencias Madrid.

El incidente se ha saldado sin heridos, si bien es cierto que ha obligado a la Policía Municipal de Madrid a cortar al tráfico la entrada al túnel desde la calle Ferraz.