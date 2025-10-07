Bomberos rescatan una cigüeña que había quedado enganchada en un cartel publicitario en San Martín de la Vega

Imagen capturada del vídeo del rescate de una cigüeña por parte de Bomberos de la Comunidad de Madrid en San Martín de la Vega - EMERGENCIAS 112

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este martes a un ejemplar de cigüeña que se había quedado enganchado en lo alto de un cartel publicitario en el término municipal de San Martín de la Vega.

Efectivos de Bomberos del parque de Valdemoro se han servido de una grúa mecánica para alcanzar el ejemplar, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en sus redes sociales.

Por su parte, los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han recogido a la cigüeña y la han trasladado hasta el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) con un ala y una pata rotas.