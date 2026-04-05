Los bomberos rescatan a un pescador herido en el embalse de El Vellón

1075202.1.260.149.20260405221516 El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid durante el rescate - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este domingo a un pescador herido en el embalse de El Vellón.

El hombre, que se ha fracturado la tibia y el peroné y se encontraba en una zona de difícil acceso, ha sido evacuado en helicóptero por el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

Posteriormente, ha sido estabilizado en el lugar por el SUMMA 112 y, una vez ha concluido el rescate, ha sido trasladado en ambulancia al hospital.