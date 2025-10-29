MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las brigadas 24 horas de limpieza en los distritos se pondrán en marcha a finales de noviembre o principios de diciembre, ha concretado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la plaza de Callao.

Lo ha hecho 24 horas después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, adelantara que el Ayuntamiento reforzará durante tres meses en 300 operarios el personal y los peinados de limpieza junto a los contenedores y se crearán una brigadas de limpieza operativas las 24 horas para incidencias en los 21 distritos. Son las piezas fundamentales de las medidas a adoptar tras conocer el informe técnico encargado al área que gestiona Carabante sobre el estado de la limpieza.

El edil ha dado cuenta de la "preocupación creciente por la percepción de que la limpieza había emperado". Tras analizar los datos han constatado que "las reclamaciones se siguen reduciendo" porque siguen "prestando un servicio adecuado, aunque es verdad que pueden aparecer algunos puntos más complicados, especialmente en el entorno de los contenedores".

Es la razón por la que se ha puesto en marcha un plan de refuerzo con un incremento de 300 personas más a disposición del servicio de limpieza en todos los barrios. Las brigadas de proximidad, por su parte, "van a estar a disposición de los concejales de distrito a finales de noviembre o principios de diciembre". "Los concejales de distrito necesitaban también tener capacidad para actuar en esos puntos más conflictivos de la limpieza, una limpieza más de detalle", ha explicado.

MÁS POBLACIÓN, MÁS RESIDUOS

El delegado ha situado el origen de esa percepción sobre la limpieza en el hecho de que en los últimos dos años se ha incrementado en 190.000 personas la población en la ciudad de Madrid, lo que ha generado más de 43.000 toneladas de residuos.

"Somos más y eso significa que también, lamentablemente, ensuciamos más. Tenemos que tener la capacidad para amoldar esos contratos", ha argumentado Carabante, que ha detallado que en el ámito de la limpieza los recirsos han aumentado un 45%, con 3.000 barrenderos más.

Al aumento de la población se ha sumado la extensión de la recogida selectiva a toda la ciudad y el aumento de comportamientos incívicos. "De hecho, la mitad de todos los enseres que se recogen en la ciudad de Madrid y acaban en Valdemigómez se recogen en la vía pública al estar mal depositados, y eso que tenemos un servicio que vamos al domicilio a recogerlos", ha indicado.

En cuanto a los comerciantes y hosteleros se ha iniciado una campaña para informarles de que tienen un sistema de recogida puerta a puerta "y que tienen que utilizarlo. En el caso de que no se utilice serán sancionados con un carácter prioritario".