Buscan a tres ladrones por robar a punta de pistola en una joyería de un centro comercial de Pinto

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se encuentra a la búsqueda de los tres ladrones que el lunes por la tarde irrumpieron en un centro comercial de Pinto para, a punta de pistola, robar en una joyería y huir después por la carretera M-506 a bordo de un coche recientemente sustraído en Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 19 horas en el centro comercial Plaza Éboli, cuando tres encapuchados asaltaron la joyería, uno de ellos en posesión de un arma de fuego con la que llegó a disparar al aire para amenazar a los trabajadores del establecimiento.

Tras romper las vitrinas y meter las joyas en varias bolsas, los tres sospechosos huyeron por la carretera M-506 en un vehículo de alta gama que había sido sustraído poco antes, según ha confirmado la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Por el momento no se ha detenido a ninguno de los posibles atracadores y no hay indicios de que este atraco pudiera estar relacionado con el ocurrido a principios de junio en el centro comercial La Vaguada de Madrid, o el de pocos días después en la localidad de Torrelodones.

En los últimos meses se han sucedido diversos atracos en joyerías en la Comunidad de Madrid, especialmente en la capital. La Policía Nacional confirmó la semana pasada la detención de once miembros del grupo detrás del robo en cinco joyerías de la región, incluido el perpetrado por dos disfrazados de clérigos en la calle Alcalá.