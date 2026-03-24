Cabello defiende que con las cuentas de Vox "todo está perfecto" y de Ortega su derecho a acudir a la Justicia

Archivo - La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Arantxa Cabello - VOX - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox Arantxa Cabello --designada por la dirección de su partido como futura portavoz del grupo municipal-- ha defendido tanto que con las cuentas de la formación política "todo está perfecto" y con respecto al todavía portavoz municipal, Javier Ortega Smith, ha resaltado que "cualquier ciudadano tiene derecho a acudir a la Justicia".

A su llegada al Pleno de Cibeles, Cabello ha actuado como portavoz de facto del grupo municipal reclamando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que devuelva los 296 millones de la "ilegal tasa de basuras".

"Tenemos un nuevo Pleno en una situación ya conocida dentro del grupo municipal, donde todavía no ha podido sustanciarse el cambio de portavocía, pero esto no es lo más importante para los madrileños sino que ayer hubo una sentencia que dice que el tasazo de basuras de Almeida era ilegal y que tiene que devolver 296 millones de euros. Y nuestra pregunta es cuándo piensa el alcalde ejecutar la sentencia y devolver ese dinero a los madrileños", ha trasladado a la prensa.

Cabello ha confirmado que a lo largo de la sesión votarán por separado dentro de Vox --por un lado, ella y Fernando Martínez Vidal y, por otro, Ortega, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, los tres expulsados del partido, aunque han recurrido la decisión--. Sobre la resolución de estos recursos internos, la edil cree que "no debería demorarse mucho" y desconoce además "cuál será el resultado".

Preguntada por la financiación interna, Cabello ha asegurado que no conoce la situación tampoco del partido, más allá de que se han aprobado las cuentas, las ha leído, "y desde el punto de vista contable y de auditoría todo está perfecto". "Y yo sí que me dedico a mirar esas cosas cuando le doy la aprobación de las cuentas".

En este punto, Cabello ha llamado a centrarse en "los problemas de los ciudadanos y no en situaciones externas que vienen a traer ruido a un crecimiento de Vox". Así, sobre la tasa anulada, la concejala ha acusado al Gobierno de Almeida de ser "una pisonadora para los ciudadanos" con "la cantidad de sentencias que dicen que no lo hace bien, que se salta la ley, que se salta la forma de tener que elaborar las normas". El recurso de Vox "no va tanto a la forma sino también al fondo del asunto".