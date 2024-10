Uno de cada cinco madrileños está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, según un informe de EAPN

La Comunidad es la tercera con una tasa más baja, solo por detrás del País Vasco y de Navarra

El 19,4% de los madrileños está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, según revela el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa', elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), una plataforma europea de entidades sociales que trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la UE.

El informe, que ha sido presentado en el Senado por la presidenta de EAPN Madrid, Elena Gil; el presidente de EAPN en España y EAPN en Europa, Carlos Susías; y el responsable de la investigación de EAPN-ES, Juan Carlos Llano, se confecciona mediante los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de riesgo de pobreza y exclusión social se conoce como tasa AROPE (por sus siglas en inglés) y es un indicador que mide tres variables distintas. La primera, el riesgo de pobreza, que se da cuando los ingresos de una persona no alcanzan el 60% de la media nacional; la segunda, la baja intensidad del empleo en un hogar, que ocurre cuando los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial trabajo; y la tercera, la carencia de material y social severa, que mide las personas que no cumplen como mínimo siete ítems de los 13 que se preguntan, tales como poder comer carne o pescado cada dos días, tener la casa a una temperatura adecuada o poder permitirse tener un coche o conexión a Internet.

La posición de la Comunidad de Madrid es relativamente favorable si se compara con el resto de autonomías, ya que es la tercera con una tasa AROPE más baja, solo por detrás del País Vasco, con un 15,5%, y de Navarra, con un 17,2%. La media nacional se sitúa siete puntos porcentuales por encima y alcanza el 26,5%.

En la introducción del informe se advierte de que existe "una gran asimetría territorial" y que "las diferencias entre regiones son evidentes y de carácter estructural". En este sentido, hay una clara división entre el norte y el sur del país, ya que en la mitad superior la tasa AROPE es del 20,8%, mientras que en la inferior es del 33,8%.

La evolución de la tasa AROPE en la Comunidad de Madrid ha sido ligeramente positiva respecto a 2015, cuando el porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social era del 20,8%, lo que supone 1,4 puntos porcentuales más que en la actualidad. El crecimiento poblacional de la última década, sin embargo, ha provocado que, en términos absolutos, haya más personas en esta situación: de las 1.326.000 de 2015 se ha pasado a 1.333.000 en 2023.

PRINCIPALES INDICADORES

Los tres indicadores previamente mencionados muestran porcentajes distintos que, unidos, conforman ese 19,4%. Así pues, en riesgo de pobreza se encuentra casi un 13% de la población, en carencia de material y social casi un 9% y en baja intensidad del empleo por hogar un 5,2%. La suma no es exacta, ya que hay familias que se incluyen en más de un grupo.

La carencia de material y social severa mide las personas que no cumplen como mínimo siete ítems de los 13 que se preguntan. Estos son: no poder permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne o pescado cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada, disponer de un automóvil, sustituir ropa estropeada por otra nueva, tener dos pares de zapatos en buenas condiciones, reunirse con los amigos o la familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes, participar regularmente en actividades de ocio, gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo o conexión a Internet. También se incluye no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 800 euros), no poder sustituir muebles estropeados o viejos o haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.

Este indicador se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales respecto a 2015, ya que se ha pasado del 7,3% en aquel entonces al 8,9% actual. Además, en el informe del año 2022, el dato era todavía más bajo, del 6,5%. En cifras absolutas, esto indica que, en la actualidad, hay 612.000 personas en la Comunidad de Madrid en esta situación.

La Comunidad de Madrid es una de las más ricas de España, con una renta media por persona de 16.817 euros, solo por detrás del País Vasco, con 18.189 euros. Además, es la región con un Producto Interior Bruto (PIB) per cápita mayor, un hecho que está directamente relacionado con una tasa de pobreza más baja, según se argumenta en el informe.

Una de las claves que se indican en la reducción de la pobreza son las transferencias económicas a las comunidades autónomas. Sin estas, la situación sería mucho más grave. Así, en el caso de Madrid, la tasa AROPE se rebaja un 21% (sin tener en cuenta las pensiones). En el informe se destaca "el importante papel de las distintas administraciones del Estado en la redistribución de los recursos y sus consecuencias en la reducción de la desigualdad y la mejora del bienestar colectivo".

La EAPN en España está compuesta por 19 redes autonómicas y 22 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: "la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo el Estado", según indican en la introducción del informe que se publica anualmente.