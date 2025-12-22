Cada madrileño gasta 79,29 euros de media para el Sorteo de Navidad este 2025

Archivo - Agraciados con el ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023 correspondiente al número 88008 celebran su suerte en la administración Doña Manolita, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Hoy se celebra el Sorteo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cada madrileño gasta una media de 79,29 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, frente a los 72,36 euros de media a nivel nacional, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

De este modo, los más de 79 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

LOS PREMIOS DE 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones. El sorteo se celebrará un año más en el Teatro Real de Madrid.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).