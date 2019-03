Cada semana finaliza un proyecto de presupuestos participativos, con un total de 144 ejecutados hasta el momento

Publicado 15/03/2019 11:00:38 CET

Un proyecto de presupuestos participativos finaliza cada semana desde que se aprobaron las cuentas de 2017, ha informado este viernes el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, en la comisión del ramo a raíz de una pregunta formulada por Cs. Hasta este momento se han ejecutado un total de 144 proyectos propuestos por la ciudadanía.

La edil de Cs Silvia Saavedra cree que el "Gobierno del cambio está jugando con la esperanza de los ciudadanos porque presentan propuestas y ven que no se hace nada". Y para reforzar su argumento ha llevado a la comisión el caso de una asociación de vecinos de Dehesa de la Villa, que ha visto cómo los proyectos que les admitieron en 2017 no han sido realizados.

"No han hecho nada. Y así ha ocurrido con miles de propuestas", ha declarado Saavedra, que ha cargado contra la "ceguera vanidosa" del área. Ante esto, Pablo Soto le ha pedido que sea "fiel" a los números y que no tiene sentido que "se invente las cifras, como cuando dice que hay miles de proyectos que no se han realizado cuando se han decidido menos es mil, es imposible que haya más de mil sin ejecutar".

El delegado ha recordado a la concejala que cada proyecto puede visitarse en Decide Madrid, con su ficha, estado de ejecución y fotografía. También le ha recordado los datos que aportó en comisión en enero de 2018, cuando los proyectos que se estaban tramitando eran 172 y ahora, según los últimos datos, son 130. Los proyectos en ejecución fueron 50 el año pasado y 99 en este momento y los ejecutados pasan de 60 a 144.