Archivo - Imagen de archivo de una agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid un grupo criminal que, haciéndose pasar por turistas, alquilaba durante un breve periodo de tiempo viviendas ofertadas como vacacionales para luego, ya con las llaves en su poder, arrendarlas por larga duración en otro portal digital.

Los agentes han detenido a un hombre y una mujer como máximos responsables del grupo, así como a otro varón que actuaría como 'mula' recepcionando el dinero. Por el momento se han identificado a 36 víctimas que habían accedido al alquiler de 13 viviendas y a las que habrían estafado en torno a 80.000 euros.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una vez la Policía tuvo conocimiento de varios hechos delictivos similares. Se trataba de casos en los que los denunciantes manifestaban haber sido estafados cuando se disponían a alquilar una vivienda, informa la Jefatura Superior de Policía.

El perfil de estas víctimas era similar, pues se trataba normalmente de personas de nacionalidad extranjera, especialmente vulnerables, con gran dificultad para acceder a viviendas de alquilar y que ante la necesidad aceptaban "cualquier condición" que les ofrecían los sospechosos.

Los estafadores exigían desde un primer momento que los potenciales arrendatarios presentasen sus documentos de identidad y varias nóminas tan solo para poder visitar el inmueble, que acababan de alquilar como vivienda de uso vacacional. Después, se concertaba una cita para visitar la vivienda, aunque por motivos de seguridad quedaban en las inmediaciones del inmueble para evitar dar la dirección correcta.

Tras la visita, si las víctimas de la estafa finalmente accedían a alquilar la vivienda debían abonar en ese mismo momento la cuantía de la fianza y del primer mes de alquiler para no perder el piso. Tras esto, cuando los estafados pretendían acceder a su vivienda se encontraban con que estaba ocupada o que ni siquiera tenían las llaves reales, sin posibilidad además de contactar con los supuestos arrendadores.

VARIAS ESTAFAS EN NUEVE DISTRITOS MADRILEÑOS

Iniciadas las pesquisas, los agentes pudieron comprobar que las identidades utilizadas, tanto para el alquiler inicial de las viviendas, como para la adquisición de los teléfonos móviles, eran falsas. Los investigadores lograron recopilar un total de 28 denuncias interpuestas en diferentes comisarías de Madrid por estafas cometidas en nueve distritos madrileños.

Avanzada la investigación, y tras el análisis de todas estas denuncias, la Policía Nacional logró identificar a los dos presuntos cabecillas del grupo, un hombre y una mujer encargados de enseñar los inmuebles.

Ya una vez identificados los posibles autores, la Policía estableció el pasado 21 de septiembre un dispositivo de localización que culminó con la detención 'in fraganti' de un hombre cuando se disponía a enseñar un piso a una pareja que había concertado una visita para alquilarlo.

Pocos días después, continuando con las gestiones de investigación, el 9 de octubre se procedió a la detención de una mujer, encargada también de enseñar y alquilar las viviendas. En paralelo, fue detenido otro hombre en Lugo que realizaba las funciones de 'mula', encargado de recepcionar el dinero recaudado.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de un presunto delito continuado de estafa.