CaixaForum Madrid estrena 'Temporada musical' con conciertos en directo de jazz, swing y música contemporánea

La Fundación 'la Caixa' ha presentado en CaixaForum Madrid su nueva 'Temporada musical', que se celebrará del 21 de octubre al 16 de diciembre y que incluye conciertos en directo que van desde el jazz y el swing a fusiones de ritmos balcánicos con el jazz manouche, o el barroco con la música contemporánea.

En un comunicado, la Fundación ha destacado que la nueva programación incluye los conciertos de Sara Dowling &Ignasi Terraza Trio, la banda Bratia y el contratenor Xavier Sabata junto al cuarteto de saxofones Kebyart.

Los artistas Sara Dowling&Ignasi Terraza Trio serán los encargados de inaugurar esta nueva temporada el 21 de octubre a ritmo de jazz. La británica es una de las voces más destacadas del jazz europeo, influida por leyendas como Betty Carter, Sarah Vaughan y Anita O'Day.

Reconocida como Mejor Vocalista en los British Jazz Awards de 2019, en esta ocasión actuará junto a Ignasi Terraza, referente del piano-jazz nacional con proyección internacional, acompañado por Esteve Pi y Dario Di Lecce.

El ciclo continuará con la banda Bratia el 18 de noviembre. Bratia --Balkan Pompe Ignition-- mezcla la energía de los ritmos balcánicos con la elegancia del jazz manouche y el espíritu viajero de las músicas del mundo. Está integrado por músicos de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra y un virtuoso heredero de Django Reinhardt.

La temporada se cerrará el 16 de diciembre con la propuesta del contratenor Xavier Sabata y el cuarteto de saxofones Kebyart, quienes presentarán un programa que irá de Vivaldi a Weill a través de un diálogo entre el barroco, la música contemporánea y la creación escénica actual bajo el espíritu del 'I'm an unusual thing', de Michael Nyman.