Calcinada una vivienda en Majadahonda tras un incendio que ha provocado tres heridos leves por humo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda situada en el número 3 de la calle de la Carnicería, en Majadahonda, ha quedado totalmente calcinada tras un incendio que ha dejado tres personas atendidas por inhalación leve de humo, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El fuego se ha declarado en torno a las 7.00 horas, y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que a su llegada se han encontrado las llamas "muy desarrolladas y con gran cantidad de humo".

Los efectivos han procedido a confinar las viviendas de las plantas superiores y han ayudado a evacuar a dos personas.

El Summa 112 ha atendido a tres personas por inhalación leve de humo, de las cuales dos han sido trasladadas al hospital Puerta de Hierro. En la intervención también han participado agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y miembros de Protección Civil de Majadahonda.