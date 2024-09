'Calle 10' regresa al distrito de Latina con cultura urbana, música y arte en su décima edición

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El madrileño distrito de Latina se viste este sábado de fiesta para celebrar la X Jornada de Cultura Urbana 'Calle 10', un evento que ya se ha convertido en una cita anual de referencia en la ciudad.

Durante todo el día, la calle Guareña se transformará en un espacio peatonalizado y festivo, repleto de actividades, música, teatro, danza, espectáculos infantiles y una diversidad artística que promete convertir cada rincón en una experiencia única, tal y como adelantó el concejal presidente de Latina, Alberto González, en una entrevista en 'Canal 33 TV' de Madrid.

Desde las 12:00 hasta las 23:00 horas del sábado, vecinos y visitantes de todas las edades podrán disfrutar de todo tipo de propuestas culturales y de entretenimiento al aire libre, de acceso gratuito. "Será una oportunidad muy especial para vivir de cerca la vitalidad y el colorido que caracterizan al arte urbano, en un entorno acogedor y pensado para la diversión", señala el concejal.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y GUSTOS

El ambiente festivo de 'Calle 10' se hará palpable desde el primer momento con el tradicional pasacalles que recorrerá la calle Guareña. Otra de las acciones que conseguirá hacernos vibrar será La Dulzaina de Aluche, un colectivo que lleva años llevando a las calles el sonido de la dulzaina, un instrumento tradicional castellano que en Madrid siempre ha sido sinónimo de fiesta y alegría popular. Sus melodías harán de la calle un lugar de encuentro con la música popular y las tradiciones folclóricas.

Acompañando estos actos tan especiales, zancudos, malabaristas y artistas de calle irán llenando de magia y color cada esquina, interactuando con el público y creando un ambiente donde no faltarán las sorpresas.

Uno de los puntos fuertes de esta edición será, sin duda, las actividades pensadas para los más pequeños. A lo largo del día, los niños y niñas podrán participar en una serie de talleres infantiles llenos de creatividad, donde aprenderán al mismo tiempo que se divierten. Pintura, manualidades, juegos y dinámicas que fomentarán su imaginación y les harán disfrutar de una jornada inolvidable.

Además, la Compañía de Teatro Infantil 'El Globo Rojo', con casi cuatro décadas de experiencia en el teatro para niños y jóvenes, ofrecerá varios espectáculos que prometen cautivar a los más pequeños y a los mayores también.

Y si algo define a la jornada de 'Calle 10' es la gran diversidad de expresiones artísticas que se dan cita en este evento. Desde el primer momento, el escenario y las calles se llenarán de música y danza en vivo, con estilos que van desde lo más tradicional hasta lo contemporáneo, en una muestra de la riqueza cultural de Madrid y sus influencias internacionales.

La Compañía de Danza Rajatabla, bajo la dirección de la reconocida Esther Tablas, llevará al público a un fascinante viaje a través de la danza española contemporánea. Su propuesta se define como un diálogo entre la tradición y la modernidad, respetando la memoria de las raíces, pero al mismo tiempo reflejando la actualidad sobre el escenario.

En cuanto a la música, habrá para todos los gustos, empezando por 'The Fuel Grass', que llenará el aire de un sonido envolvente, fruto de la combinación de banjo, mandolina, guitarra acústica, bajo y batería en lo que ellos mismos definen como "bluegrass tabernero".

Los ritmos latinoamericanos inundarán la jornada gracias a las agrupaciones Raíces de Chile y Wasi Perú, quienes ofrecerán un despliegue de danza y música tradicionales. La percusión tomará protagonismo con la actuación de la Batucada Batala Madrid, cuya mezcla de samba reggae y ritmos afrobrasileños hará vibrar al público con su energía desbordante.

ACTUACIÓN ESTELAR DE TENNESSEE

Aunque toda la jornada promete estar cargada de momentos inolvidables, el plato fuerte del día será el esperado concierto de Tennessee, una de las bandas más icónicas del rock and roll español. Con más de 35 años de carrera y un repertorio lleno de éxitos, el legendario grupo vuelve a los escenarios con su nueva gira nacional, el 'Ding Dong Tour 2024'.

Con canciones inolvidables como 'La vi correr', 'Llueve en mi corazón' o 'Rama lama ding dong', Tennessee no solo ofrecerá una selección de sus clásicos, sino también nuevas propuestas musicales. Con su versatilidad para interpretar estilos que van desde el rock and roll y el doo-wop hasta el swing, no faltarán sus particulares versiones de clásicos de los años 50 y 60 adaptados al castellano.

HORARIOS

En detalle, 'Calle 10' comienza a las 12 horas con un pasacalles a cargo de la Asociación Cultural la Dulzaina de Aluche, que recorrerá toda la calle acompañado de zancudos y malabaristas. A partir de las 12:30 horas, el espectáculo de danza 'En tres vuelcos', producido por Rajatabla Danza e inspirado en la ciudad de Madrid, tendrá lugar, mientras las estatuas vivientes estarán distribuidas en varios espacios escénicos.

A las 13:30 horas, el teatro infantil a cargo de la Compañía El Globo Rojo presentará 'Tito el Elefantito', recomendado para niños a partir de 2 años. Por la tarde, a las 15:30 horas, continúa la fiesta con el concierto de Bluegrass tabernero de 'Fuel Grass', asegurando diversión hasta las 17:00 horas.

Al mismo tiempo, un pasacalles de la charanga 'La Asamblea de Majaras' recorrerá la zona, seguido de un descanso en el que se mantendrán los talleres infantiles. A las 17:30 horas, el espectáculo vuelve con una batucada a cargo de 'Batalá Madrid', y nuevamente con zancudos y malabares.

A las 19:30h, se iniciará el pasacalles de 'Lume de Biqueira Celtic Band', seguido por el circo naif de AleHop! Teatro a las 20:15 horas. El folclore tradicional chileno y peruano tendrá lugar a las 20:45 horas, con la participación de la Asociación de Danzas Raíces de Chile y Wasi Perú.

El día culminará con dos grandes conciertos, el de Pedro Pablo Cubanshow a las 21:45 horas y el grupo Tennessee, que cerrará la jornada con su 'Ding Dong Tour 2024', lleno de rock and roll, swing y doo-wop, a partir de las 23:00 horas del sábado.

Se puede consultar todos los detalles del gran evento del distrito de Latina en la web municipal madrid.es/latina.