Calvo espeta al PP que sólo queda la A-5 como "residuo del pasado" y que ahora se revertirá con la velocidad a 50km/h

Publicado 20/06/2018 12:19:52 CET

El PP propone soterrar la A-5 y construir encima un nuevo Madrid Río

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha espetado al PP que sólo queda la A-5 como "residuo del pasado" y que ahora, con el Gobierno municipal, se revertirá esta situación implantando la velocidad a 50 kilómetros por hora.

"¿Cómo entran los vecinos a la A-1, a la A-6, a la avenida de la Ilustración? A 50 km/h. Entran transformando las carreteras en vías urbanas. Sólo nos queda la A-5 como residuo del pasado que este gobierno está corrigiendo", ha lanzado al PP en la comisión del ramo.

Un radar en un tramo de la A-5, ya en licitación, anticipará de manera piloto la reducción de velocidad de 70 a 50km/h. y se reducirá uno de los carriles de entrada para destinarlo a carril bus en sentido entrada, actuaciones en el Paseo de Extremadura que se acometerán en una primera fase en este 2018.

El Ayuntamiento acometerá la transformación a vía urbana de una autopista urbana. Los trabajos se acometerán en un tramo de once kilómetros entre la avenida de los Poblados, a la altura de Cuatro Vientos, hasta Batán. Incluyen la construcción de una conexión directa desde la avenida de los Poblados a la A-5, sentido entrada.

También en sentido entrada se instalarán semáforos en la nueva conexión desde la avenida de los Poblados y otro a la altura de la carretera a Boadilla, desde donde establecer acceso directo a futuros dos carriles de circulación sin tener que utilizar el carril bus como de aceleración.

Calvo ha defendido en la comisión que actuaciones como las que se llevarán a cabo en el Paseo de Extemadura suponen un cambio en la cultura de la movilidad y que, además, el PP planteó en Bruselas para evitar la multa de 500 millones de euros al país por superar los índices de contaminación.

El concejal del PP Álvaro González ha criticado que el Gobierno de Ahora Madrid, con el apoyo del PSOE, pretende instalar "un muro" a los vecinos de Móstoles o Alcorcón porque "no quieren que vengan a trabajar a Madrid, no quieren que vengan al cine". "¿Qué culpa tienen los vecinos de Latina de no hacerles allí un Madrid Río?", ha preguntado. El edil se ha comprometido a que si el PP gana las elecciones construirá un bulevar verde soterrando la A-5 y oponiéndose así al que consideran que será "el tapón" que generará el Gobierno con su iniciativa.

"Se nota que van a ser oposición mucho tiempo porque hacen propuestas que no se sostienen y lo hacen porque no van a gobernar", ha lanzado el delegado.