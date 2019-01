Calvo saca pecho por la Operación Asfalto: "Sólo en 2018 se superó en 300.000 metros lo hecho por Botella en 4 años"

Publicado 23/01/2019 10:57:33 CET

Sobre los baches, el delegado los atribuye a la gestión del PP. "No daría tiempo (a haberlos causado por las obras impulsadas por Ahora Madrid), pregunten a cualquier ingeniero", replica

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha sacado pecho por la Operación Asfalto impulsada por el área y que "sólo en 2018 ha superado en 300.000 metros (de superficie) toda la operación de asfaltado de (la exalcaldesa) Ana Botella en cuatro años".

Calvo ha detallado en la comisión del ramo que la operación asfalto impulsada por el gobierno de Ahora Madrid representa el 7 por ciento del total de la superficie de Madrid. Se ha ejecutado ya "casi el 70 por ciento".

La pregunta ha llegado a la comisión de la mano de la concejala del PP Almudena Maíllo, a quien ha reprochado que su partido "no invirtió desde 2008 para conservar adecuadamente la vía pública". Maíllo, sin embargo, cree que la 'mayor operación asfalto de la historia' de Ahora Madrid "pasará a la historia por ser una más de sus mentiras y fracasos, como cuando dijeron que iban a acabar con los desahucios y ayer se supo que la Policía Municipal ha acudido a 12.000, o la tardanza en más de 18 meses en la concesión de licencias".

"Han sido cuatro años perdidos para una ciudad, llena de suciedad, baches y atascos", ha lanzado la edil, que ha rechazado que el delegado se escude en las persistentes lluvias para explicar los retrasos en una operación asfalto que, tradicionalmente, se acometía en verano. Precisamente en la Junta de Gobierno del pasado 28 de diciembre se aprobaron IFS para la reparación de calzadas, trabajos que se acometerán entre enero y febrero.

Calvo ha contestado que en el área están "satisfechos" con el grado de ejecución y que el problema fundamental encontrado ha sido la "judicializacion del acuerdo marco". También ha aclarado a la concejala del PP que nunca pensaron en ejecutar toda la operación asfalto en verano porque "sería inviable" dado su volumen.

Sobre las críticas relativas a los baches, Calvo ha contestado a Maíllo que no aparecen por la gestión de Ahora Madrid. "No daría tiempo, pregunten a cualquier ingeniero", ha replicado achacando su aparición al inadecuado mantenimiento por parte de los gestores del PP. "Han aparecido ahora porque desde 2008 no han conservado adecuadamente", ha terminado.