Cámara de Comercio impulsa punto de atención a empresas afectadas por incendios porque hay que "devolver oportunidades"

Terreno quemado junto al complejo de la NASA, a 2 de agosto de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid (España). La NASA ha confirmado que no ha detectado daños estructurales "significativos" en las antenas o edificios de su complejo en Robledo de Chavela por - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha destacado la puesta en marcha de Cámara Madrid Contigo, un punto de atención a las empresas afectadas por los incendios porque hay que "devolver oportunidades" reactivando sus negocios.

En una carta abierta firmada por Asensio, el presidente recuerda que la Cámara ha puesto su estructura, equipos y recursos a disposición de las instituciones para ayudar a que las ayudas lleguen cuanto antes a las familias, autónomos y empresas que las necesitan. "Sabemos hacerlo y es nuestra misión", ha remarcado.

"Una de las principales funciones de una Cámara de Comercio es acompañar a las empresas en los momentos difíciles, ayudarles a mantenerse, crecer y generar empleo. Y pocas veces habrá un momento en el que ese acompañamiento sea más necesario. Hoy nuestra prioridad debe ser apagar el fuego y salvar vidas. Mañana tendremos que ocuparnos de reconstruir lo que las llamas hayan destruido, y ese mañana ya es hoy", ha señalado.

Asensio no ha olvidado que "reconstruir no será únicamente levantar edificios o reponer instalaciones" sino "devolver oportunidades a personas y familias, será recuperar negocios, será proteger empleos, será volver a llenar las plazas, las terrazas, los restaurantes y los pequeños comercios de estos pueblos y será conseguir que quienes hoy sienten que lo han perdido todo puedan volver a mirar al futuro".

"El fuego puede destruir un paisaje en unas horas. Recuperarlo llevará años. La responsabilidad de todos nosotros será conseguir que también se recupere la vida que había detrás de ese paisaje", ha instado.

"TIEMPO DE SOLIDARIDAD"

El presidente de la Cámara madrileña tiene claro que "cuando el fuego también quema el futuro, es tiempo de solidaridad". Los incendios que están asolando estos días el suroeste de la Comunidad de Madrid y las comarcas limítrofes de Ávila y Toledo, los peores de su historia, enfrentan a una tragedia que va mucho más allá de las hectáreas calcinadas.

"Es una tragedia humana, medioambiental, social y también económica. Lo primero, y más importante, es proteger la vida y la integridad de las personas", ha recalcado, para agradecer a todos los que están trabajando, en condiciones extremas, para proteger a os ciudadanos, como bomberos forestales, bomberos, agentes forestales, Guardia Civil, Policía, servicios sanitarios, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, voluntarios y medios aéreos.

Su "profesionalidad, valentía, capacidad de sacrificio y compromiso están siendo fundamentales para poner a salvo a miles de personas y proteger viviendas, pueblos y bienes". Tampoco olvida que "detrás de cada evacuación hay una familia que siente miedo y detrás de cada casa amenazada hay recuerdos, una vida construida durante décadas, una historia familiar".

"No puedo dejar de pensar en quienes han perdido su vivienda y en la angustia de quienes todavía no saben qué encontrarán cuando puedan regresar. Quizá lo siento de una manera especialmente intensa porque amo el campo, la montaña y la naturaleza y porque mi propia historia familiar está ligada a la tierra", ha trasladado.

"EL CAMPO ES TRABAJO"

Sus abuelos hacían aceite y creció aprendiendo a "valorar la tierra, el esfuerzo silencioso de quienes la trabajan y el respeto por un entorno que da mucho más de lo que a menudo se es capaz de apreciar".

"Quizá por eso sé, aunque sea de otra generación y de otra manera, que el campo no es simplemente un paisaje. Es trabajo, esfuerzo, patrimonio, identidad y una forma de entender la vida. Por eso me duele contemplar cómo se destruyen en unas horas espacios naturales que tardaron décadas, incluso siglos, en construirse", ha lamentado.

La pérdida medioambiental es "incalculable": bosques, fauna, ecosistemas y paisajes que forman parte del patrimonio común necesitarán muchos años para recuperarse. "Pero también debemos mirar hacia otra pérdida que puede prolongarse durante mucho tiempo, la económica y social".

Porque "en estos pueblos, detrás de cada pequeño establecimiento hay una familia, un proyecto vital y puestos de trabajo. Hay bares, restaurantes, alojamientos rurales, comercios, empresas de actividades al aire libre, negocios vinculados al ocio y al turismo, explotaciones agrícolas y ganaderas, y tantos otros pequeños negocios que constituyen el tejido económico de estas comarcas. Algunos han quedado destruidos por las llamas. Otros han tenido que cerrar".

Muchos sufrirán durante meses la pérdida de clientes, reservas y actividad. "Y, paradójicamente, también hemos visto cómo muchos de esos mismos empresarios han puesto sus cocinas, sus alimentos y sus recursos al servicio de los damnificados y de quienes están luchando contra el fuego. El caso del sector hostelero de Ávila y Madrid, movilizado para proporcionar miles de comidas a evacuados, voluntarios y equipos de emergencia, es una magnífica muestra de solidaridad y compromiso", ha agradecido.

Como empresario, Asensio no puedo dejar de pensar en quienes han perdido su negocio porque "perder una empresa pequeña no significa solamente perder un local, una terraza, una cocina, una maquinaria o una inversión. Significa, en muchos casos, perder el trabajo de toda una vida, los ingresos de una familia y el empleo de trabajadores que dependen de ella".

"Cuando el fuego se apague, el problema no habrá terminado. Comenzará entonces una segunda etapa, menos visible pero decisiva: la reconstrucción. Habrá que recuperar viviendas, infraestructuras, caminos, explotaciones, establecimientos y empresas, habrá que ayudar a quienes han perdido su actividad a volver a abrir, habrá que recuperar el empleo y, sobre todo, habrá que evitar que estos territorios pierdan población y oportunidades durante los próximos años", ha instado.

La recuperación económica debe formar parte, desde el primer momento, de la respuesta a esta emergencia. "Desde la Cámara de Comercio de Madrid queremos trasladar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas y nuestra disposición para colaborar con las administraciones públicas en todo aquello que esté a nuestro alcance", ha subrayado.