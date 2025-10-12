El campamento militar La Peña de Navalagamella, declarado BIC de Zona Arqueológica por la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid declara BIC de Zona Arqueológica el campamento militar La Peña de Navalagamella - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha declarado en su reunión de esta semana Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, el campamento militar La Peña, en Navalagamella.

El Consejo de Gobierno ha acordado en su reunión de esta semana este reconocimiento a "un ejemplo excepcional" de arquitectura de campaña habitable en los frentes de la Guerra Civil española entre los años 1936 y 1939.

La fortificación está ubicada en el sureste del municipio, ocupa siete parcelas rústicas de uso agrario y pertenece al tipo de construcción bélica de retaguardia, que tenía como misión frenar cualquier ataque, ha informado el Gobierno regional a través de un comunicado.

La edificación se construyó en línea discontinua y con islotes de resistencia en lugares estratégicos, debido a la prohibición por parte del bando sublevado a partir de 1937 de construir de forma continua, más vulnerable a los ataques.

Al finalizar la contienda, este lugar fue abandonado y hasta el siglo XXI no se han iniciado los trabajos arqueológicos que han identificado 35 edificios de variada construcción y materiales, entre los que destaca la capilla, ejemplo "único" de un espacio abierto en campamentos militares. Otras singularidades que presenta la fortificación es un edificio tipo hangar y una bóveda de media catenaria de 20 metros.

El campamento La Peña ha sido fundamental para llevar a cabo tareas de documentación, protección y conservación de la arquitectura defensiva de la Guerra Civil.