La Campaña del Frío atendió a 1.438 personas: 78% hombres, el 33% menores de 30 y el 25% deja la situación de calle

Archivo - El Ayuntamiento y SAMUR Social han atendido a 499 personas sin hogar en la Campaña del Frío desde el 23 de noviembre - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Campaña del Frío del Ayuntamiento de Madrid 2025-2026 proporcionó alojamiento y atención social a 1.438 personas, de las que el 78% fueron hombres, las mujeres registraron un aumento de dos puntos --el Consistorio pone el foco en ellas por su mayor grado de vulnerabilidad--, el 33% tenían menos de 30 años y consiguió que el 25% dejara la situación de calle.

Son los datos aportados por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en rueda de prensa sobre la Campaña, desarrollada entre el 23 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 con 432 plazas estables diarias para garantizar la intervención social, la atención sanitaria básica y la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y aseo a un total de 1.117 hombres y 321 mujeres.

Fernández ha puesto el acento en que el Consistorio ha priorizado la atención integral y la estancia prolongada de los perfiles que presentan una mayor vulnerabilidad, compuesto por jóvenes menores de 30 años (que representan el 33% del total), mayores de 65 personas con patologías sanitarias graves tanto físicas como mentales, personas con baja autonomía y mujeres, quienes se enfrentan a un mayor riesgo de sufrir violencia en calle. En esta campaña se ha constatado un aumento en el número de mujeres atendidas al pasar de representar el 20,4% en la campaña 2024-2025 al 22,4% en la actual.

UN 25% DEJA LA CALLE

La ocupación global de los recursos se ha situado en un 91,4, con más de 53.700 estancias. A las 432 plazas fijas diarias se sumaron plazas extra desplegadas durante 40 jornadas con bajada extrema de las temperaturas, lo que ha permitido disponer de cerca de 1.500 estancias adicionales.

El 51% de las personas atendidas se corresponden con personas en situación de sinhogarismo, mientras que el 49% restante son personas en situación de exclusión socio-residencial. El Ayuntamiento también atendió a 139 personas solicitantes de asilo, aun siendo una competencia estatal en lo que a regularización se refiere. José Fernández ha "pedido esa colaboración" con el Estado "que todavía no se ha producido".

El delegado también ha resaltado que un 25% de las personas atendidas han conseguido dejar atrás la situación de calle tras pasar por el dispositivo. En concreto, 281 personas han sido derivadas a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y a otros centros de atención social mientras que 51 personas han salido a vida autónoma, nueve personas mayores fueron derivadas a residencias y se apoyó a quince personas en el retorno voluntario a su país de origen.

HORARIO DIURNO Y PSICÓLOGOS

Este año por primera vez la atención social no solo se ha desarrollado en horario nocturno sino también diurno para dar una respuesta más completa a los usuarios. En total, se han realizado 8.357 actuaciones en el ámbito del trabajo social, incluyendo valoración de casos, seguimiento, gestión documental y derivaciones a recursos ajustados a las necesidades de cada usuario.

El número de trabajadores sociales y auxiliares de servicios sociales ha aumentado de 43 a 51 de una campaña a otra, además de darse continuidad al cambio en la alimentación que se introdujo el año pasado: de nuevo se han servido platos calientes en las cenas en lugar de bocadillos, una mejora que contribuye a una convivencia más tranquila.

Desde el servicio de enfermería se han llevado a cabo 7.242 actuaciones, entre las que se encuentra el seguimiento sanitario, la administración de medicamentos y las curas. Como novedad se ha incorporado el apoyo psicológico de los nuevos psicólogos del Samur Social, que han atendido 48 casos, ha destacado José Fernández, que ha anunciado que tras esta primera experiencia este servicio se reforzará en próximas campañas.

La Campaña del Frío está dotada con 432 plazas estables distribuidas entre los centros de acogida Pinar de San José (150 plazas, de las que 40 corresponden a centro de día) y Vallecas (142), Centro Municipal de Urgencias Sociales, CEMUS (20 plazas) y en otras 120 plazas simultáneas en establecimientos hoteleros.

Está operativa durante los meses en los que se registra una climatología especialmente adversa y con ella se refuerza la atención permanente, durante los 365 días del año, que el Ayuntamiento de Madrid proporciona a personas en emergencia social o en situación de calle, en recursos como los que componen la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, dotada con más de 1.200 plazas.

En la Campaña del Frío EMT Madrid ha ofrecido el traslado desde dos puntos céntricos de la ciudad hasta los centros mientras que la Policía Municipal ha colaborado en la recogida ordenada de los usuarios. Samur-Protección Civil ha intervenido ante avisos de emergencia sanitaria y Madrid Salud ha prestado apoyo. Los Equipos de Calle han cooperado en la detección y derivación de usuarios y Voluntarios por Madrid han brindado acompañamiento social a los usuarios.

"NO SON DATOS, SON PERSONAS"

José Fernández ha resaltado que los aportados no son meros datos, "son personas". "Tenemos que poner en valor a esas personas", ha manifestado tras agradecer "el trabajo extraordinario que realiza el Samur Social, que responde a situaciones de emergencia, acompaña, orienta y construye oportunidades" en "un trabajo muy duro, pero también muy satisfactorio porque cada salida de esas personas es un orgullo".

"No es casualidad que desde hace cuatro años el Samur Social sea el tercer servicio más valioso pero vamos a ser los primeros, con permiso de los bomberos y Samur-Protección Civil", ha animado el delegado a los trabajadores.

Tampoco se ha olvidado de los voluntarios, que prestan su tiempo para dedicarlo a los demás. Sus últimas palabras han sido para parafrasear a Martin Luther King con su 'si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano'.