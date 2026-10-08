El campeón olímpico Cristian Toro jura como concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid en sustitución de Carla Toscano

Archivo - Cristian Toro, Spanish Olympic canoeist, poses for photo during his retirament of competition as a Spanish Olympic canoeist at headquarters of the COE, (Spanish Olympic Committee), on January 23, 2024, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campeón olímpico de piragüismo Cristian Isaac Toro Carballo ha jurado su cargo como concejal del Ayuntamiento de Madrid por Vox, cubriendo así la vacante que dejó Carla Toscano tras abandonar la política por "coherencia" y salud, siendo la "causa última" su expulsión de la formación.

Toro ha tomado posesión del acta durante el Pleno extraordinario que se celebra este jueves en el Palacio de Cibeles para para dar luz verde a dos planes especiales aprobados inicialmente en Junta de Gobierno, el que permitirá implantar cualquier modalidad de hospedaje en más de 240 parcelas de uso industrial, y el que adapta la normativa para poder implantar vivienda protegida en alquiler no solo en parcelas calificadas para uso terciario oficinas sino también en hospedaje y dotacional privado.

El nuevo edil ocupaba el número seis de la candidatura con la que Vox concurrió a las elecciones municipales de 2023, encabezada por Javier Ortega Smith, hoy concejal no adscrito tras su expulsión, junto a Ignacio Ansaldo, también expulsado.

Toro se sumará así al Grupo Municipal de Vox, compuesto hasta ahora por los ediles Arantxa Cabello --portavoz-- y Fernando Martínez Vidal.

DEL ORO OLÍMPICO A CIBELES

Nacido en La Asunción (Venezuela) en 1992 y criado en Galicia, Toro conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 en la prueba de K2 200 metros junto a Saúl Craviotto. Estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Su palmarés incluye también medallas de plata en campeonatos mundiales y de oro en europeos. En enero de 2024 se despidió de la alta competición, con 31 años.

Su incorporación a Cibeles supone un nuevo paso en su trayectoria política, después de presentarse a las municipales de 2023 y ser nombrado portavoz nacional de Deportes de Vox en marzo de 2026.