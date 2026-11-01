Canal de Isabel II contará con 1.252 millones en 2027 y elevará un 3,4% las inversiones para mejorar infraestructuras

Archivo - Sede del Canal de Isabel II, en Ríos Rosas, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal de Isabel II contará en 2027 con un presupuesto de algo más de 1.251 millones de euros, frente a los 1.247,8 de este año, lo que supone un incremento de en torno al 0,27%, según el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, aprobado este viernes en Consejo de Gobierno y que irá en diciembre a la Asamblea.

La sociedad pública madrileña de aguas prevé destinar unos 357,8 millones de euros a inversiones reales, un 3,4% más que los 346 millones presupuestados en 2026. Esta partida permitirá seguir adelante con las actuaciones de mejora y renovación de las infraestructuras hídricas madrileñas, así como proyectos de modernización y eficiencia energética.

Entre estas actuaciones destaca la ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Guatén y Cuenca Media del Guadarrama; así como las instalaciones de La Poveda, Meco y Valdetorres del Jarama; en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de Colmenar Viejo, o la renovación y adecuación del embalse de Picadas-Valmayor.

El plan inversor contempla seguir adelante con la instalación de contadores con telelectura y la renovación de equipos, junto a otros proyectos de telecontrol y digitalización de los procesos de gestión y de relación con los usuario. También continuará el Plan Solar y se prevén actuaciones para mejorar las instalaciones ce cogeneración de las plantas de secado térmico de lodos de Sur y Loeches.

PLAN ESTRATÉGICO 2025-2030

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de Canal de Isabel II para el periodo 2025-2030, que contempla una inversión global de 2.026 millones de euros. Entre sus principales líneas figuran la renovación de conducciones, la mejora del drenaje urbano y las actuaciones en depuración.

El plan se articula en torno a cuatro grandes retos. El primero, garantizar el agua frente al cambio climático, concentra 860 millones de euros e incluye la mejora de las infraestructuras de captación, tratamiento y distribución, la renovación de tuberías para reducir pérdidas y el cierre del segundo anillo de distribución.

El segundo reto, la economía circular y la protección del medio ambiente, suma 829 millones. De ellos, 529 millones se destinan a infraestructuras de drenaje urbano y 236 millones a depuración. Las actuaciones incluyen la modernización de alcantarillados municipales, la construcción de tanques de tormentas, la adaptación de depuradoras a las nuevas exigencias y la instalación de sistemas para alivios.

La planificación incorpora también inversiones en eficiencia energética y generación de energía limpia, así como la extensión de la telelectura de contadores, la digitalización de la relación con los clientes y proyectos de innovación e industria 4.0.

En el ámbito de las personas, el plan prevé 136 millones, principalmente para la implantación de contadores con telelectura y para mejorar la seguridad de los trabajadores. El cuarto reto, la prosperidad, contempla 202 millones destinados fundamentalmente a innovación, transformación digital y optimización de procesos.