El Canal de Isabel II solicita hasta 50 millones de metros cúbicos de agua al año del Sorbe para abastecer a Madrid

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Canal de Isabel II ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) una concesión de aguas del río Sorbe para el abastecimiento de Madrid, con un volumen máximo de 50 millones de metros cúbicos anuales y un caudal de 8.000 litros por segundo.

Así consta en el anuncio de información pública publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultado por Europa Press, que sitúa la captación en la presa del Pozo de los Ramos, en el término municipal de Tamajón (Guadalajara), y señala que las aguas se destinarían al sistema de abastecimiento de Madrid.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado a esta agencia de noticias que la petición "no responde a una nueva captación ni a una ampliación de recursos", sino a la regularización administrativa de un derecho que, según subrayan, ya estaba previsto en la planificación hidrológica desde 1999.

En este sentido, han señalado que desde 1975 la Confederación Hidrográfica del Tajo ha venido autorizando periódicamente la derivación de recursos excedentarios del Sorbe hacia el sistema de abastecimiento madrileño. Se trata, han añadido, de formalizar mediante una concesión "una situación que lleva décadas funcionando bajo la supervisión del organismo de cuenca".

Asimismo, el Gobierno regional ha asegurado que esta regularización "no compromete" el abastecimiento de Guadalajara ni los derechos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), que "han estado y seguirán estando plenamente garantizados".

Según han subrayado las mismas fuentes, el Canal únicamente puede derivar recursos excedentarios una vez cubiertas las necesidades prioritarias de la Mancomunidad. Además, ha defendido que esta dotación es necesaria para reforzar "la flexibilidad y solidez operativa" del sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio para otros usuarios.

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS

Por su parte, Ecologistas en Acción Guadalajara, WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han presentado alegaciones al considerar que la concesión podría poner en peligro el abastecimiento del Corredor del Henares y generar afecciones ambientales.

Ecologistas en Acción sostiene que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece actualmente a unas 400.000 personas en el Corredor del Henares y que su consumo ronda los 45 millones de metros cúbicos anuales. A su juicio, la concesión solicitada supondría duplicar la demanda de agua que tendría que satisfacer la cuenca del Sorbe.

La organización también advierte de posibles afecciones sobre hábitats protegidos y especies de fauna y flora vinculadas al río, y reclama que se deniegue la concesión.

LA ALCALDESA DE GUADALAJARA APELA A LA COLABORACIÓN

Al respecto, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha apelado a la colaboración entre el Canal de Isabel II y la MAS cuando esté en juego el suministro de agua para consumo humano.

En su opinión, "ahí tiene que decidir la Mancomunidad de Aguas del Sorbe" y ha considerado "absolutamente necesaria" la relación entre ambas entidades cuando se necesita agua para abastecer a la población.

Guarinos ha planteado que, si la situación fuera la inversa y la Mancomunidad necesitara el apoyo del Canal para garantizar el suministro, también deberían alcanzarse los acuerdos necesarios.

"El agua es un bien de primera necesidad", ha remarcado la alcaldesa, que ha considerado "absolutamente lógica" una relación fluida entre ambas administraciones.