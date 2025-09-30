Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha anunciado en el Pleno de Cibeles que El Cañaveral contará con una nueva escuela infantil, la segunda del barrio y la número 80 de la red municipal.

Se dará cumplimiento así al Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación, ha indicado García Romero, que ha informado que la redacción del proyecto se iniciará en 2026.

La nueva dotación se unirá a la escuela infantil Muñeco de Nieve y a las pistas de baloncesto y fútbol sala ya construidas en el pasado mandato. A ello hay que sumar las nuevas pistas de baloncesto, fútbol sala y patinaje actualmente en ejecución y el centro cultural, la biblioteca y el auditorio que comenzarán a construirse este mismo otoño.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde se han finalizado nueve escuelas infantiles: Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro), Parque de Ingenieros (Villaverde), Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca), José Gómez Gil (Villa de Vallecas), Las Golondrinas (San Blas-Canillejas), María Moliner (Tetuán), Muñeco de Nieve (Vicálvaro) y Fúcar (Centro). Esta última entrará en funcionamiento el próximo mes de enero. Todas ellas suman 941 plazas, lo que supone un 10% del total de la red.

En la actualidad se está construyendo la escuela infantil de la calle Francisco Remiro (Salamanca), con 66 plazas adicionales y se añade una nueva en el barrio de San Fermín (Usera), cuyas obras empezarán en breve, más otra en el barrio de Adelfas (Retiro), que se licitará próximamente. La inversión municipal en la construcción de nuevas escuelas infantiles desde 2019 asciende a más de 26 millones de euros.