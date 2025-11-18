MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cañaveral tendrá en 2027 un nuevo centro cultural con biblioteca y auditorio, cuya primera piedra ha sido puesto por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos.

Los trabajos se extenderán hasta mediados de 2027. Cuentan con una inversión municipal de 10,7 millones de euros y es un ejemplo más de que el Consistorio está haciendo "un esfuerzo realmente importante para dotar a El Cañaveral de los equipamientos, infraestructuras y dotaciones que necesita un barrio en el que ya viven más de 25.000 personas", en palabras de Almeida. El primer edil ha recordado que en este mandato el Ayuntamiento invertirá más de 20 millones de euros, en coordinación con la Comunidad de Madrid, lo que eleva la inversión total a 50 millones.

Esta nueva dotación, que da respuesta a la demanda de los vecinos, se ubicará en la calle de la Ilusión, 32 y estará compuesta por tres volúmenes diferenciados pero interconectados entre sí a través de una plaza. El edificio constará de plantas baja, primera, segunda y sótano y con una superficie total construida de 5.295 metros cuadrados , de los que el centro cultural, la biblioteca y el auditorio ocuparán un tercio cada uno.

FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE

El acceso peatonal se realizará desde la confluencia de las calles de la Ilusión y de la Tolerancia por la plaza y a través de un espacio de transición porticado por el que se llegará a un vestíbulo de acceso que distribuirá a los usuarios hacia el centro cultural, la biblioteca o el auditorio. Cada uno de estos espacios tendrá su propio acceso, lo que permitirá un funcionamiento independiente, con horarios de apertura y cierre diferenciados.

Con esta nueva dotación, "el Gobierno municipal refuerza su compromiso con los vecinos de este joven barrio del distrito de Vicálvaro donde, desde 2019, el Ayuntamiento ha construido una escuela infantil y unas pistas de baloncesto y fútbol sala. A ello, hay que sumar otras nuevas pistas de baloncesto, fútbol sala y patinaje, actualmente en ejecución, y una segunda escuela infantil, cuyo proyecto se redactará en 2026, que se convertirá en la número 80 de la red municipal".

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros siete equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento de Madrid desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde: los centros culturales Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Antonio López (Chamartín), el centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), la ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca), la biblioteca del Ensanche de Carabanchel y el Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza).

En la actualidad se están construyendo otras cinco dotaciones culturales: el espacio cultural del paseo del Prado, 30 (Centro), la biblioteca de la calle Silvano (Hortaleza), los centros culturales con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo) y del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas) y el centro cultural y juvenil de la calle Canal de Panamá (Ciudad Lineal).

Todas estas dotaciones forman parte de 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. Elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 99 las dotaciones construidas o en construcción, de las que 77 ya están finalizadas y otras 22, en proceso.