Cancelado el concierto solidario 'Música X Palestina' de Fuenlabrada por las previsiones de lluvia

El concierto solidario 'Música X Palestina' que se iba a celebrar este sábado en el Recinto Joaquín Sabina de Fuenlabrada ha quedado cancelado debido a las previsiones de lluvia.

El objetivo del concierto era recaudar fondos para ayudar a la población palestina a través de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) e iba a contar con las actuaciones de Amaral, Viva Suecia, Coque Malla, Rozalén, M-Clan, Iván Ferreiro, Sidecars, Marwán, Rubén Pozo, Fetén Fetén y Travis Birds.

"La misma lluvia cae hoy sobre la población de Gaza, que sigue viviendo bajo asedio, con frío y hambre en refugios y tiendas improvisadas", han recordado desde la organización.

Además, han indicado que si los asistentes ceden la entrada como donativo estarán apoyando "el trabajo esencial" de UNRWA, aunque también se puede pedir la devolución del importe. "Sabíamos que sería difícil, pero decidimos seguir adelante. Ponerse de perfil no es una opción", han trasladado.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, valoró que alzar la voz por la población de Gaza es "un deber moral ahora igual que lo era hace un mes o dos meses". "Pero, además, ahora los fondos que podamos recaudar son fundamentales para ayudar a esas personas que han perdido todo", indicó.