La capital invierte más de 410 millones de euros en dotaciones deportivas, "más que en el soterramiento de la A-5"

La capital invierte más de 410 millones de euros en dotaciones deportivas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid invierte desde 2019, cuando José Luis Martínez-Almeida accedió a la Alcaldía, más de 410 millones de euros en dotaciones deportivas que, en palabras del regidor, esa inversión "significa más que toda la que se está haciendo en el soterramiento de la A-5".

Desde el centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa y acompañado por la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, Almeida ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con "la práctica deportiva al alcance de todos" poniendo el acento en el esfuerzo inversor realizado en los últimos años ante la necesidad de "generar nuevas instalaciones" y de actuar sobre la red existente mediante "un esfuerzo presupuestario extraordinario" que ha convertido a la ciudad en "una de las grandes capitales mundiales del deporte".

"No hay un equipo de Gobierno que haya invertido más en los últimos 30 años en equipamientos e infraestructuras deportivas", ha remarcado el primer edil, que ha detallado que el área de Obras y Equipamientos, con Paloma García Romero al frente, ha invertido 271,9 millones de euros, de los que 195,8 millones corresponden a la reforma de más de medio centenar de equipamientos deportivos.

PISCINAS DE VERANO

Se ha prestado especial atención a las piscinas de verano (con 69,9 millones de euros), a las piscinas climatizadas (27,2 millones de euros) y a los pabellones deportivos (7,8 millones de euros). A ello hay que sumar la construcción de nuevos equipamientos deportivos, para lo que se ha destinado un presupuesto de 76,1 millones de euros.

Madrid cuenta con una docena de nuevas dotaciones deportivas municipales desde que Almeida es alcalde, han apostillado desde su equipo, y en la actualidad se están construyendo otras cinco. Además las 21 Juntas Municipales y el área delegada de Deporte suman una inversión de 138,6 millones de euros destinados a reformas, construcción de nuevas instalaciones deportivas básicas y trabajos de mantenimiento.

SUMANDO MÁS DE 2.000 ACTUACIONES

Almeida ha remarcado que desde 2019 el Consistorio ha llevado a cabo más de 2.000 actuaciones de distinta entidad encaminadas a la mejora de las dotaciones deportivas municipales de la ciudad. Suman un valor total de 334,4 millones de euros y atienden al grado de deterioro que pueden presentar los edificios.

Gran parte de la inversión realizada se ha destinado a renovación de instalaciones ocultas a la vista de los usuarios pero cuyo correcto funcionamiento es imprescindible para que los centros puedan seguir funcionando.

Entre las intervenciones realizadas destacan la renovación de elementos constructivos e instalaciones que han llegado al final de su vida útil como instalaciones eléctricas, fontanería, máquinas deshumectadoras y sistemas de depuración y de climatización, así como la introducción de mejoras para facilitar los trabajos de conservación y mantenimiento ordinario como la creación de galerías subterráneas en las piscinas que facilitan la detección y reparación de posibles fugas.

Las reformas también incluyen mejoras de la accesibilidad, con la creación de itinerarios accesibles, sustitución de ascensores o construcción de rampas. Además se busca una mayor sostenibilidad y un menor consumo energético mediante la instalación de paneles fotovoltaicos, la sustitución de calderas de gas por aerotermia, el cambio de luminarias por luces led o la implantación de sistemas para la reutilización de aguas pluviales.

El Ayuntamiento pone especial atención en la adaptación de los equipamientos a las nuevas demandas de los usuarios para facilitar nuevas prácticas deportivas, como la creación de espacios para ejercicios al aire libre o la instalación de CuboGym.