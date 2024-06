La capital no implantará tasa turística de 3€ que proponía Más Madrid, con el 'no' de PP y Vox y la abstención del PSOE

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital no implantará la tasa turística de 3 euros que proponía Más Madrid y que supondría obtener más de 65 millones de euros anuales por pernoctaciones para destinar a la política de vivienda. El PP ha votado en contra.

"Nosotros no vamos a implantar la tasa turística una ciudad de 3,5 millones de habitantes, que representa el 12,4% del PIB y donde trabajan 2,32 millones de personas y que no puede tener el mismo régimen político y económico que el resto de municipios", ha contestado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra no ha obviado que el turismo es "una fuente de actividad económica, de generación de empleo digno y de dinamismo cultural" pero los últimos datos de viajeros, con más de 10,5 millones en 2023, "revelan una masificación, incompatible en muchas ocasiones con las condiciones y la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la ciudad".

"Nadie pone en duda la contribución del turismo al PIB de la ciudad de Madrid, pero también son innegables los efectos negativos que ya está teniendo en Madrid, como la proliferación sin control de viviendas de uso turístico ilegales, la explosión de hoteles de lujo y, en consecuencia, el aumento en el precio, la transformación de los barrios, expulsión de vecinas y vecinos, desaparición del pequeño comercio o la degradación del tipo de oferta gastronómica y de ocio en los barrios", ha enumerado Ladra.

Más Madrid ha recordado que más de 137 ciudades en veinte países europeos cuentan ya con un tributo de actividad turística, en España con comunidades pioneras como Cataluña y Baleares. "Otras, no precisamente gobernadas por la izquierda como Andalucía o Canarias, también lo están valorando", ha subrayado. Antes de terminar su intervención ha pedido al PP que no recurrieran al "insulto fácil de la turismofobia, algo que fundamentalmente están provocando ustedes con su no política".

"POBREZA DE MIRAS"

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha tachado la propuesta de estar enmarcada "en una pobreza de miras". La edil del PP ha deseado una mayor capacidad normativa para la ciudad que permita que tomar medidas que implementen crecimiento económico y mayor empleo en esta ciudad, como todo lo relacionado con el Distrito 22.

"No vamos a implantar la nueva tasa turística porque allí, donde estamos gobernando lo que hacemos es mantener unos impuestos equilibrados que nos permitan financiar los servicios públicos, además de crear empleo y crecimiento económico", ha argumentado, tras acusar de "turismofobia" a Más Madrid y a "sus compañeros de Barcelona".

La titular municipal de Hacienda ha llamado a regenerar el modelo turístico "buscando la excelencia para atraer inversión, negocios, para atraer gente nueva a Madrid, nuevos eventos deportivos y haciendo que no todo el turismo esté en el centro".

"Hay unas propuestas un poco más inteligentes, pero es que claro hay que arrastrar el discurso nacional. No, así no se soluciona el problema, así no se soluciona. Es cierto que estamos inmersos en las políticas nacionales, en las políticas internacionales, pero para controlar el turismo hay que tomar medidas, hay que buscar el turismo de calidad y no poner una tasa", se ha posicionado la concejala de Vox, Arantxa Cabello.

EL PSOE DE MAROTO SE ABSTIENE

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, exministra de Turismo, ya abogaba por "una mirada más amplia". Después de definir el turismo como "una palanca del desarrollo económico pero también social y ambiental", la que fuera ministra de Turismo ha llamado a ponerse de acuerdo sobre el modelo.

"La tasa no evita que la gente venga, no es la solución. Si es para el control de flujos no va a ser exitosa. Tenemos que ir a un modelo donde la tasa forme parte de un debate más profundo relacionado con la desconcentración de esos flujos y la generación de talento para que la calidad sea el adjetivo que se use, no el de la cantidad, cuyo modelo está fracasado", exponía.