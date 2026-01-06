Carabanchel se prepara para su Semana del Cine Español, con un certamen de cortos que suma la animación como categoría

Archivo - Foto de familia de la 43ª Semana de Cine Español en Carabanchel - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

La Semana de Cine Español en Carabanchel se celebrará del 14 al 25 de enero de 2026 en su edición número 44, con un certamen de cortos que suma la animación como categoría.

Sus 44 ediciones le convierte en uno de los festivales más longevos en un distrito que ha visto que han ido desapareciendo los cines de sus calles para limitarse a una presencia residual en forma de multicines en centros comerciales.

El cine se respira en Carabanchel con esta 44 Semana de Cine Español y el 36 Certamen de Cortometrajes, del 14 al 25 de enero en los centros culturales San Francisco La Prensa y Fernando Lázaro Carreter.

Como novedad, el Certamen de Cortometrajes incluirá un quinto premio en la categoría 'Animación', lo que amplía la oferta del festival de películas de corta duración "que más dinero otorga en España, con 22.000 euros repartidos entre los galardonados", ha remarcado el Ayuntamiento. En esta edición se han presentado 147 cortos, 23 más que en 2025, reflejo del crecimiento que vive el certamen.

La gala de inauguración ya tiene fecha, el 15 de enero en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro. Allí se dará a conocer el padrino o madrina del festival. En 2025 fue la actriz María Estévez y la figura homenajeada Fiorella Faltoyano.

En ediciones anteriores han recibido el Premio Puente de Toledo, con el que se reconoce las trayectorias artísticas del cine español, desde José Luis López Vázquez a Alfredo Landa, Pilar Miró, Sara Montiel, Pilar Bardem, Carmen Sevilla, Moncho Armendáriz, Agustín González, María Barranco, Concha Velasco, José Coronado, Juan Luis Galiardo, Mercedes Samprieto, Kity Mánver, Juan Diego, Terele Pávez o José Sacristán.

Las proyecciones arrancarán el día 19 de enero, en horario matinal y de tarde, e irán precedidas de uno de los cortometrajes finalistas. Las sesiones infantiles serán los días 24 y 25 a las 12 horas.