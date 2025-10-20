Carabante afirma que se va por "el buen camino" en la limpieza, "con la mitad de reclamaciones", pero MM sólo ve "mugre"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha afirmado que la ciudad por "el buen camino" en la limpieza, "con la mitad de reclamaciones", pero el concejal de Más Madrid José Luis Nieto sólo ve "mugre, malos olores y basura acumulada".

En la comisión del ramo, Nieto ha indicado que "hasta el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo reconoce al afirmar que la limpieza en las ciudades ha empeorado y que Madrid necesita estar más limpia". "Las redes sociales están a rebosar de imágenes llenas de calles llenas de basura y de suciedad. Y basta darse una vuelta por cualquier barrio para constatarlo", ha lanzado.

Carabante ha contestado que "la limpieza y mantenimiento de las calles, parques y jardines tiene que seguir teniendo ambición y, por tanto, se seguirá intensificando las medidas que sean necesarias para que Madrid siga estando más limpia", para apostillar que "hay algunos datos que sí acreditan que se está por el buen camino".

Así, ha indicado que "se han reducido de una manera sustancial las quejas y reclamaciones y no es un tema de percepción sino de indicadores, que nos permiten que se vea con optimismo la situación".

"Vamos a continuar ofreciendo mejores servicios públicos para que Madrid siga más limpia de lo que está ahora. No es que esté sucia, sino que tenemos que seguir trabajando para que esté más limpia, aunque nunca estaremos satisfechos porque los poderes públicos debemos tener ambición para continuar mejorando las cosas", ha replicado el delegado.

"LAS EMPRESAS LES ESTÁN TOREANDO"

Para Nieto, las explicaciones no han sido suficientes porque "la ciudad esté hecha un asco". "Las empresas les están toreando y eso tiene consecuencias muy serias para la salubridad de los madrileños", ha declarado el edil de la oposición.

Nieto ha puesto sobre la mesa que no ha llovido en todo el verano pero el Ayuntamiento "apenas ha sacado una baldeadora a la calle en toda esta temporada". "¿A usted le parece normal, con los contratos millonarios que tenemos, que los vecinos estén desesperados mirando el parte del tiempo a ver si llueve de una vez y se lleva toda la mierda que hay acumulada en las aceras?", ha espetado al delegado.

En Más Madrid detectan "falta de conductores, peones y capataces", además de maquinaria "y en algunos parques las empresas tienen maquinaria parada por la falta de personal o simplemente porque no les interesa sacarla". "No se están cumpliendo los contratos. Esa es la realidad", ha advertido, que ha unido con la afirmación de que "este 2025 es ya el año con más avisos al 010 desde 2019 por falta de limpieza y aún falta la campaña de la hoja y la de Navidad". "Más de 95.000 personas han tenido que llamar este año al Ayuntamiento para que les limpien su calle", ha remachado.

UN 51% MENOS DE RECLAMACIONES QUE EN 2018

Carabante ha contestado echando mano de datos, como que se han recibido "un 51% menos de reclamaciones en 2023 que en 2018, el último año en el que gobernó la izquierda".

Además ha remarcado que han "incrementado un 45% el presupuesto dotando de más medios materiales y humanos a los contratos de limpieza, con 195 millones de euros más al año" en comparación con la izquierda. En resumen, supone sumar "más camiones y maquinaria y más presupuesto".

En este momento el área está analizando "si hay algún punto en la ciudad de Madrid, en algún barrio concreto, en alguna calle concreta, en la que se haya podido identificar de alguna manera objetiva que haya empeorado la limpieza en esos puntos".

También ha recordado que en la Encuesta de Calidad de Vida hecha desde 2015 a 2019, bajo el mandato de Manuela Carmena, la suciedad "era la primera preocupación de todos los madrileños, cuando hoy es la cuarta". "Nosotros lo que queremos es que no sea ni una preocupación para los madrileños", ha indicado.