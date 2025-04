Carabante critica que MM recurra a Gabilondo "por 4 o 5 árboles" y no por "los centenares" que Ministerio pretende talar

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha criticado que Más Madrid recurra al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, "por cuatro o cinco árboles" en la Plaza de Santa Ana pero no hicieran lo mismo ante "los miles y miles que talaron en su mandato o que no vayan tampoco por los centenares de árboles que ahora mismo está solicitando permiso el Ministerio de Fomento para talar".

Que la izquierda recurra al Defensor del Pueblo "es una oportunidad" para el Gobierno municipal, ha asegurado Carabante desde el Parque Dehesa Boyal de Villaverde. "Ojalá nos pida esa información, que le daremos, y no sólo información de las talas de Santa Ana sino también la de las talas que pretende llevar a cabo la Administración General del Estado en el paseo a la Habana, con más de 400 árboles que pretende talar, o los 150 árboles que pretende talar el ministerio de Fomento como consecuencia de las obras de Atocha", ha subrayado.

El delegado ha acusado a la izquierda de "utilizar políticamente también la tala". "Me sorprende que se encadenan por unos árboles que van a ser talados y que no sólo vamos a trasplantar la gran mayoría pero que no se encadenen cuando la tala es del Ministerio", ha destacado.

También ha recordado que el compromiso del Gobierno municipal pasa por "plantar 500.000 árboles a lo largo de este mandato", que se unirán a los 210.000 del pasado. "Tenemos la plena legitimidad para hablar del mantenimiento y conservación del arbolado. Somos Ciudad de Arbórea por quinto año consecutivo y pueden tener tranquilidad los madrileños porque después de las obras del aparcamiento de Santa Ana habrá más árboles en la ciudad de Madrid", ha insistido.