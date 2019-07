Carabante no concreta si seguirá con la propuesta de ordenanza sobre la VTC y se compromete a hablar con el sector

Publicado 15/07/2019 10:35:08 CET

Sí avanza modificación de la ordenanza del taxi. Sabanés cree que sólo quiere "ganar tiempo" y que "todo el mundo está regulando menos Madrid"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no ha concretado si seguirá adelante con la propuesta de ordenanza para regular las licencias VTC, que dejó preparada el anterior Ejecutivo de Ahora Madrid, y ha asegurado que llegado el momento se sentará a hablar con el sector y con los grupos municipales.

Carabante sí ha anunciado en la comisión del ramo la modificación de la ordenanza del taxi, como respuesta al decreto de la Comunidad. Para ello convocará al sector del taxi para acomodarles a los estándares de calidad y modernidad necesaria, ha indicado.

La concejala de Más Madrid, Inés Sabanés, ha emplazado al delegado a que concretara si la propuesta de ordenanza de VTC pasaría por aprobación definitiva el próximo mes de septiembre dado que el pasado 21 de junio finalizó el periodo de información pública.

El Gobierno dirigido entonces por Manuela Carmena dio luz verde inicialmente a la ordenanza de VTC, que equipara y regula los horarios y el calendario al del sector del taxi y limita la circulación en vacío en función de la categoría ambiental de los vehículos.

Dicha propuesta ordenanza permite a cada licencia operar un máximo de 16 horas al día durante cinco días a la semana (excepto vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y fechas especiales); las VTC no pueden parar o estacionar a menos de 100 metros de intercambiadores de transporte, de modo que la bajada de clientes se desarrollaría en los recintos de aparcamiento público rotacional u otro estacionamiento adecuado, salvo que se trate de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, y la creación de un registro municipal de autorizaciones para la realización de servicios con origen y destino en la ciudad.

El anteproyecto también recoge que la subida y bajada de clientes en el espacio público se realizará fuera del carril bus. Aplicaciones móviles y otros sistemas informáticos que dispongan de geolocalización impedirían esta posibilidad.

CIRCULACIÓN EN VACÍO

El borrador se refiere a la circulación de los VTC sin ocupar en función de su distintivo ambiental. Un vehículo A sólo podrá circular vacío el 25 por ciento del kilometraje total al mes. Vehículos con categoría ambiental B lo podrán hacer un 35 por ciento del tiempo mientras que en el caso de los C y los Eco les correspondería un 50 y un 65 por ciento, respectivamente.

Carabante ha contestado que continúan con la tramitación administrativa. El Ayuntamiento ha recibido once alegaciones, que están en proceso de análisis por los técnicos municipales.

"No me deja tranquila, creo que quiere ganar tiempo", ha espetado Sabanés, quien ha transmitido al delegado que, al no existir regulación en Madrid, se acumula en la ciudad la presencia de las VTC, lo que genera un problema ambiental y de convivencia. "Todo el mundo está regulando menos Madrid", ha indicado.

La concejala de Más Madrid ha puesto sobre la mesa el impacto de las 8.500 licencias de VTC, que trabajan en un horario de 24 horas y que genera "un impacto negativo tanto en el sector del taxi como en la movilidad en general" dado que "menos del 30 por ciento de estos vehículos son de calificación ambiental positiva". La edil ha recordado que la propuesta de ordenanza limita la circulación en vacío.

Borja Carabante ha insistido en que siguen con los plazos adecuados y que cuando los departamentos técnicos contesten a las alegaciones se sentarán con el sector y con los grupos municipales "para establecer cuál es la mejor regulación de las VTC". Sí que ha remarcado que es "esencial la coordinación entre los tres niveles de la Administración".