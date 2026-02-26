Carabante reafirma que habrá un "pequeño cantón" en Montecarmelo y que ha sido "reducido al mínimo"

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha reafirmado que habrá un "pequeño cantón" en Montecarmelo, que ha sido "reducido al mínimo".

Carabante se ha dirigido así a la plataforma ciudadana que rechaza el cantón 24 horas después de que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo haya acordado mantener abierta la solicitud presentada por vecindad de Montecarmelo para que se investigue el cantón proyectado por el Ayuntamiento en este barrio de la capital.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el delegado ha reiterado, como ayer hiciera el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el respeto a que la vecindad recurra al ámbito judicial todo aquello que considere oportuno, para apostillar que en su equipo han "aceptado todas las peticiones señaladas por los vecinos".

"Los vecinos nos señalaron que redujéramos al mínimo la instalación, la hemos reducido al mínimo poniéndose sólo unos vestuarios, unas pequeñas oficinas administrativas y un pequeño almacén para que tengan los carritos. Lo hemos reducido a su máxima expresión", ha remarcado.

El delegado ha indicado que se ha vallado 10.000 metros cuadrados pero "el cantón no tendrá esa superficie, ni mucho menos, con seguridad tendrá menos incluso de la mitad de esa superficie que se encuentra vallada".

"El problema es que los vecinos han ido más allá porque ya no es que quieran solo un cantón con los vestuarios y un pequeño almacén, es que ya no quieren el cantón no solo en el barrio, prácticamente en el distrito", ha declarado. "Eso no lo podemos asumir porque estamos construyendo quince cantones a lo largo de toda la ciudad sin que en ninguno de ellos hayamos tenido las polémicas, las quejas, las reclamaciones que estamos teniendo en Montecarmelo", ha advertido.

"NO HAY NINGUNA QUEJA" EN LOS QUE YA ESTÁN EN MARCHA

Ha insistido en que "aquellos que ya se han construido y están en funcionamiento no hay ninguna queja porque están viendo que no provoca molestias ni ninguna situación perjudicial para los vecinos".

En este punto ha recordado que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, "que no parece que sea una persona sospechosa de avalar los intereses del Ayuntamiento de Madrid", ya contestó a los vecinos "que un cantón no suponía molestias, malos olores o perjuicios".

A la vecindad les pide "tranquilidad" porque van "a cumplir la palabra, que es aceptar lo que pidieron en las reuniones mantenidas con ellos". En resumen, que se hará "un pequeño cantón en el que habrá vestuarios, un almacén para que puedan tener los carritos y una pequeña oficina administrativa pero es imprescindible ejecutarlo para seguir manteniendo los estándares de limpieza", además de que los barrenderos "trabajen de manera digna".

"Y para que puedan trabajar de manera digna tenemos que evitarles que, como pasa ahora, tengan que venir de Vallecas o de Carabanchel, con una hora de ida a Montecarmelo y una hora de vuelta a Carabanchel o a Vallecas para dejar sus carritos", ha descrito.