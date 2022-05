Carabante replica a la izquierda que el criterio para resolver el Scalextric de Vallecas es el técnico y no el político

El delegado garantiza que el informe técnico estará antes del final del mandato y esperan empezar antes de mayo de 2023 las obras

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha respondido este martes a la izquierda que no vale el "criterio político" para el desmantelamiento del Scalextric de Vallecas sino el "técnico" por lo que ha remarcado que el estudio encargado para encontrar soluciones para esta infraestructura estará antes de que acabe el Mandato y que su intención es que arranquen las obras antes de los próximos comicios locales.

"Había un anteproyecto redactado para la eliminación del Scalextric de Vallecas que no cumple con las expectativas de tráfico, movilidad y congestión ni tampoco libera espacio público", ha aseverado el delegado durante una visita al parque Imperial.

Entre las cuestiones a las que ha apuntado está que el actual plantea que haya tres carriles por sentido bajo tierra y otros tantos en superficie lo que "no hace posible satisfacer las necesidades de la zona".

Entiende que invertir "casi 100 millones de euros" para no recuperar espacio público en superficie "no tiene mucho sentido" y ha afeado tanto a PSOE como a Más Madrid que no hayan dado "alternativas" ni hecho "aportaciones" tras la reunión que tuvieron "hace un mes" para tratar este tema.

POSTURA DE LA IZQUIERDA

PSOE y Más Madrid han conseguido que las Juntas de Retiro y Puente celebren este martes sendos plenos extraordinarios para abordar el futuro del puente elevado después de que el Gobierno encabezado por José Luis Martínez-Almeida anunciara hace escasas semanas que va a estudiar "otras alternativas de movilidad" para el desmantelamiento ante la "inviabilidad del proyecto inicial".

Queda así en el aire el acuerdo por unanimidad del Pleno de Cibeles a raíz de una proposición de Más Madrid elevada hace un año para desmantelar el Scalextric. Esa proposición instaba a iniciar los estudios y los trámites preliminares antes del final del mandato.

Lo que las fuerzas de izquierda demandan es iniciar los estudios y trámites necesarios para redactar el proyecto de obra de supresión del Scalextric. Quieren instar a la Junta de Gobierno a iniciar estudios y trámites siempre "contando con las asociaciones y el vecindario implicado".

La propuesta de Más Madrid y PSOE en los plenos de Retiro y Vallecas recoge que la redacción del proyecto "se llevará a cabo en esta legislatura con el fin de que su ejecución pueda iniciarse en el próximo mandato por el equipo de Gobierno que resulte de las elecciones municipales en 2023".

La izquierda plantea, recogiendo una antigua reivindicación vecinal, "abordar una intervención urbana en torno al Scalextric partiendo de su demolición para generar un espacio urbano que cambie el modelo de movilidad del entorno en el sentido planteado en los Acuerdos de la Villa".