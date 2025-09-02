Carabante subraya el "razonable" funcionamiento del plan de movilidad por obras, con un aumento del 25% en EMT

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado este martes que el plan de movilidad desplegado por el Ayuntamiento este lunes con motivo de las megaobras en la capital ha funcionado de manera "razonable", gracias en parte a un descenso del tráfico que llega al 50% en puntos como la Castellana respecto a un día normal y una apuesta por la gratuidad de los autobuses de la EMT, con un incremento este lunes del 25% con respecto al pasado viernes.

En declaraciones a los medios, Carabante ha hecho balance del primer día de funcionamiento del plan especial de movilidad con motivo de las obras de soterramiento de más de 3,2 kilómetros de la A-5, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas y el soterramiento de 675 metros del paseo de la Castellana, a su paso por las Cinco Torres, coincidiendo además con la vuelta al trabajo propia del primero de septiembre.

Según ha destacado el delegado, la reducción de tráfico en los puntos más conflictivos está permitiendo que el plan de movilidad "se haya llevado a cabo de una manera razonable" y que la congestión "no haya supuesto una perjuicio muy notable". "Todavía hay una reducción muy importante del tráfico en la ciudad de Madrid, un 28% más que en el día de ayer, y, por ejemplo, en el entorno de la obra de Castellana hay una reducción del 50% del tráfico respecto a un día normal", ha explicado.

Además, ha resaltado, el servicio gratuito de los autobuses de la EMT se incrementó en el día de ayer un 25% respecto al viernes y un 6,6% más que el mismo día del año pasado. Pos su lado, BiciMAD, con media hora gratuita este lunes, registró más de 44.000 usos, lo que supone un 72% más de lo que se produce un día normal.

"Los madrileños están haciendo caso a las recomendaciones que hace el Ayuntamiento de Madrid de uso del transporte público y lo que se pone de manifiesto es que esa política de gratuidad, cuando se espera un incremento del tráfico, tiene buen resultado porque tiene muy buena acogida", ha indicado.

En este sentido, de cara a la apertura del curso escolar, los autobuses de la EMT volverán a ser gratis el lunes y el martes, días 8 y 9 para que haya "esa alternativa de transporte público para que el retorno de las vacaciones escolares tenga la menor afección posible al tráfico en la ciudad de Madrid".