Cáritas advierte de que el 30% de personas en situación de sinhogarismo tiene menos de 30 años

Hace unos años, la atención a jóvenes era de "entre el 10% y el 12%"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Madrid ha alertado sobre el incremento de población menor de 30 años que se encuentra en situación de sinhogarismo, ya que, en los últimos años, se ha pasado de un 10% o 12% de las personas atendidas a alrededor de un 30%, según ha expresado la presidenta de la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados (FACIAM) y responsable de obras de exclusión de Cáritas Madrid, Susana Hernández, este jueves durante la presentación de la Campaña de Personas sin Hogar 2024, cuyo lema es 'Caminemos juntos'.

Hernández ha manifestado que "todas las personas tienen derecho a contar con un lugar digno, seguro y en paz donde vivir, cualquiera que sea su origen o edad". "En el caso de los jóvenes, es llamativo, ya que la juventud debería ser sinónimo de ilusión en el futuro", ha añadido.

Tras la presentación, varias personas se han concentrado en la plaza de Isabel II para leer el manifiesto con el que se da inicio a una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de estos días. "Las personas sin hogar existimos, somos parte de esta sociedad. Cada persona que se queda sin su casa, sin trabajo o sin redes de apoyo puede llegar a esta situación", han leído Isabel y Roberto conjuntamente, dos personas ayudadas por la red.

Los colectivos que forman parte de FACIAM han exigido "que se garantice el derecho fundamental a una vivienda, con vivienda social protegida y alquileres accesibles; trabajos dignos y formación laboral; visibilización y sensibilización para las personas sin hogar y que se facilite la obtención de permisos de residencia y trabajo y la regularización de la situación administrativa", según han pronunciado durante la lectura del manifiesto.

Uno de los mensajes más repetidos en las intervenciones ha sido que cualquier persona puede verse en situación de sinhogarismo. "Perder el trabajo, una separación, migrar o una enfermedad mental son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a perder su casa. Esto ha sido determinante en el cambio de perfil, ya que ahora hay cada vez más personas con un alto nivel de formación y de menor edad", ha puntualizado Hernández.

La de este año es la XXXII edición de la campaña, una iniciativa cuyas entidades promotoras son Cáritas, FACIAM, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XaPSLL) y la Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao (besteBI).

TESTIMONIOS

Durante la presentación, tres personas han relatado su testimonio tras haber pasado por una situación de sinhogarismo. Luisana, de 34 años y de origen venezolano, llegó a España hace 10 meses por la situación socioeconómica de su país, según ha explicado.

"Nunca vi venir esto, no te esperas que te pueda ocurrir a ti, pero esto me ha ayudado a crecer", ha contado. También Luis, de 59 años y que estuvo 4 durmiendo en la calle, ha contado su historia y ha agradecido la oportunidad de "tener un hogar". "He pasado de sobrevivir y pedir ayuda a tener algo con lo que contar", ha expresado.

Por último, Joysse, peruana de 45 años, se ha emocionado al recordar a sus hijas, que se encuentran en su país de origen. Tras varios trabajos temporales, ha empezado a tener cierta estabilidad con un empleo de limpieza.