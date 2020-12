Cáritas Madrid envía un escrito a la Fiscalía General del Estado para que intervenga en la situación de la Cañada Real

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Madrid ha enviado un escrito a la Fiscalía General del Estado para que intervenga en la situación de interrupción de suministro eléctrico en la Cañada Real que afecta a "1.200 familias, de las cuales 1.800 son niños".

En él exponen que la inmensa mayoría de las viviendas no cuentan con generadores por lo que no pueden hacer uso de "ningún electrodoméstico". "No debemos olvidar que nos encontramos en una pandemia que obliga a extremar las condiciones de higiene y limpieza y aseo, siendo imposible para las familias afectadas por el corte de suministro.

Asimismo, creen que se vulneran los derechos a la salud y su desarrollo de los niños, a la educación, a una vivienda digna, a la recreación, a la discriminación y su derecho a la vida sana alejada del uso ilícito de estupefacientes.

En declaraciones a Europa Press, el director de Cáritas Madrid, Luis Hernández, se mostró "muy preocupado" ante la situación "de crisis humanitaria enorme" en la Cañada, con familias en condiciones "infrahumanas" mientras "no parece que entre las administraciones haya una ruta para paliar esta situación".

A su juicio, ni el Gobierno central ni el autonómico, ni tampoco el Ayuntamiento de la capital "no acaban de solucionar el problema" y la realidad es que hay "1.200 familias y cerca de 2.000 niños viviendo en condiciones infrahumanas".

Por ello, piden a las administraciones que trabajen conjuntamente para restablecer el suministro de luz a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y retomar los canales de comunicación que devuelvan "la confianza necesaria" para el cumplimiento del Pacto Regional y del futuro de la población de la Cañada Real.

Además, se han puesto a disposición de las administraciones para apoyar sus propuestas en la búsqueda de una solución ante este problema que sufren las familias de la Cañada.