Carla Toscano deja su acta de concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras su expulsión de Vox

Archivo - La concejala de VOX Carla Toscana, durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha decidido dejar su acta, según ha anunciado este viernes el también concejal no adscrito Javier Ortega Smith, quien ha explicado que es por "motivos absolutamente personales".

El que fuera portavoz municipal de Vox ha dedicado palabras de "agradecimiento" y "cariño" a Toscano, a la que ha definido como una "magnífica concejal" y "valiente donde las haya".

En declaraciones a los medios tras el acto de homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias, Ortega Smith ha asegurado que Toscano les ha emocionado "hasta el infinito" al defender "a veces en solitario, en la tribuna y contra viento y marea" sus posiciones políticas, entre las que ha citado la defensa "de la vida de los más débiles" y su oposición a la "ideología de género".

"Creo que Carla Toscano, allá donde esté y donde decida estar en el futuro, hará siempre un papel valiente, brillante y de convicciones", ha destacado antes de recalcar que es una mujer "de convicciones, no de conveniencias".

Preguntado por quién ocupará el escaño que deja vacante Toscano, Ortega Smith ha explicado que la siguiente persona de la lista del Grupo Municipal Vox, si acepta recoger el acta, y que ésta no tendrá la condición de concejal no adscrito.

Cabe recordar que el número 6 de la lista electoral de Vox al Ayuntamiento de Madrid en 2023 lo ocupa Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo en los Juegos de Río 2016 junto a Saúl Craviotto. Actualmente es portavoz nacional de Deportes en Vox.

Toscano llegó al Palacio de Cibeles en 2023 como número dos de la lista encabezada por Ortega Smith. Junto con Ignacio Ansaldo, respaldó al entonces portavoz municipal frente a la decisión de la dirección nacional de Vox de sustituirle por Arantxa Cabello. Los tres fueron posteriormente expulsados del partido y pasaron a ser concejales no adscritos. En la actualidad, el Grupo Municipal Vox está compuesto por Cabello --ahora portavoz-- y Fernando Martínez Vidal.

ORTEGA SMITH, ORGULLOSO DE SER "CONCEJAL PROSCRITO"

En cuanto a su propia situación en Cibeles, Ortega Smith ha insistido en reivindicar el papel de "concejal proscrito" en el que le acompaña Ignacio Ansaldo.

"Es un cargo que nos llena de orgullo porque estamos proscritos de quienes han convertido nuestro proyecto político inicial, Vox, en su negocio particular", ha sostenido.

El edil ha añadido que estar "proscritos" de quienes, a su juicio, no están a la altura de los principios y valores por los que confiaron en el proyecto muchos madrileños y españoles supone "un auténtico honor".

LA FRACTURA DE VOX EN CIBELES

La salida de Toscano se produce después de varios meses de enfrentamiento entre la dirección nacional de Vox y el que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. La crisis estalló cuando el Comité Ejecutivo Nacional decidió relevarle y designó a Arantxa Cabello para sustituirle, una orden que Ortega Smith rechazó al defender que el cambio debía contar con el respaldo mayoritario del grupo municipal.

Toscano e Ignacio Ansaldo apoyaron a Ortega Smith, mientras que Cabello y Fernando Martínez Vidal se alinearon con la dirección nacional. La división llegó al Pleno de Cibeles, donde los cinco concejales comenzaron a votar por separado ante la imposibilidad de materializar el relevo del portavoz.

Vox abrió expedientes disciplinarios a Ortega Smith y, posteriormente, a Toscano y Ansaldo por respaldarle. Los tres acabaron expulsados del partido. Ortega Smith pasó a ser concejal no adscrito después de que la Justicia rechazara suspender cautelarmente su expulsión, mientras que Toscano y Ansaldo adquirieron más tarde la misma condición tras desistir de sus peticiones de medidas cautelares.