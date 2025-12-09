La Carlos III presentará un recurso contra el centro adscrito del ICAM en la Complutense: "Es un error"

Archivo - El Rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, durante la jornada de la Fundación Repsol 'Combustibles renovables, pilar para la descarbonización y la sostenibilidad energética', en la Universidad Carlos III de Madrid, a 19 de marzo de 202 - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presentará un recurso contra la creación del centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y ha advertido que es "un error dar este paso".

Así lo ha avanzado este martes su rector, Ángel Arias Hernández, en una rueda de prensa con los otros cinco rectores, entre ellos el de la Complutense, Joaquín Goyache, quien previamente había asegurado que esta creación no era "una privatización", sino que colaboran con "instituciones importantes".

El Centro Universitario ICAM nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional.

"Todas las universidades no somos idénticas y eso es bueno. Creo que está forzado y es una cuestión compleja, pero hay que ser coherente la hora de plantear centros adscritos. Abre la puerta a los otros colegios profesionales", ha indicado Arias.

En este sentido, ha advertido que esta acción es "un puerta falsa para formalizar universidades y ámbitos que no lo son". "Dentro de la diferencia de opiniones, no creo que sea un paso adecuado", ha subrayado ante los medios de comunicación.

La creación de este centro adscrito también había suscitado críticas por parte del PSOE, que había pedido que se impulsen procedimientos "objetivos y transparentes" para los nuevos centros universitarios adscritos.