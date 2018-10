Carmena afea a Aguirre que se comportara como una "niña mimada" en una sesión del Pleno

Publicado 23/11/2015 20:02:02 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha criticado en el libro a modo de reflexiones firmado por la escritora y periodista Maruja Torres que la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, tuviera en el Pleno un comportamiento de "niña mimada" mientras que agradece a la regidora de Barcelona, Ada Colau, que fuera "la que ha inventado esto del activismo".

Carmena ha dado cuenta de lo sucedido en una sesión plenaria ocurrida meses atrás en la que el PP exigía a Ahora Madrid que pidieran la libertad para los presos políticos en Venezuela. La alcaldesa defendió que ella siempre estará a "lo que diga Derechos Humanos".

"Esperanza Aguirre quiso hacernos una jugarreta para que se rompiera el grupo", señala en 'Manuela Carmena en el diván de Maruja Torres', que la escritora presenta este martes. La popular pretendía que la regidora se enfrentará a su Grupo Municipal.

"Esperanza Aguirre dijo: Manuela, eso de los derechos humanos es una tontería. Le respondí: Pero, Esperanza, ¿qué estás diciendo? ¿Tú sabes que el Consejo de Derechos Humanos? Me contestó: Ni me importa. Eso es Gadafi", relata. "Era como una niña mimada: pues eso yo no quiero, eso no lo quiero", le ha afeado.

Las palabras de alabanza son para su homóloga barcelonesa, Ada Colau. Así, explica que una vez que estuvo en Madrid le agradeció que se inventara "esto del activismo".

"Ada, eres tú la que has inventado esto del activismo, te tenemos que estar agradecidísimos. Yo simplememente pasaba por aquí, necesitaban a alguien y me contrataron", describe. Para Carmena, Colau es "la genuina del movimiento" y por eso la mira "con mucho respeto".

En cuanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Manuela Carmena saca a colación unas declaraciones suyas en las que arremete contra los "políticos amateur", grupo en el que ella se incluye.

"Me hace gracia el calificativo y pienso en la diferencia entre los profesionales de la política, entre los que sin duda se califica el presidente, y los que efectivamente no somos profesionales. Me parece razonable que los puestos políticos se desempeñen por políticos no profesionales", ha defendido.

En el libro también hace mención al exmagistrado Baltasar Garzón. De él dice que es alguien "muy importante" a quien "todos los demócratas de este país" le deben mucho. "Lo que él hizo supone una visión muy diferente de cómo debe ser el concepto del bien y del mal en el mundo y de la responsabilidad. Hay que volver a recuperarlo", señala antes de hacer una defensa cerrada de la justicia universal en España.