Carmena da la bienvenida a las aficiones de River y Boca y llama a erradicar la violencia en el deporte

El despliegue será superior a 2.000 agentes de todo tipo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dado este jueves la bienvenida a las aficiones del River Plate y el Boca Juniors, que disputarán la Copa Libertadores este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, y ha hecho un llamamiento para erradicar la violencia en el deporte.

Está previsto que cientos de aficionados de ambos equipos argentinos lleguen entre el sábado y el domingo al aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí les estará esperando un amplio dispositivo especial, cuyo cifra aún no se ha concretado, que les acompañarán en autobuses a las 'fan zones'. Aún no se conoce el número exacto de argentinos que viajarán a España a ver el partido.

Carmena, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha puesto en valor que la capital es "ciudad de paz y una ciudad que puede ser útil no solo para celebrar el partido, sino para que no sea necesario que un partido no se haga donde se debe hacer, que es de donde proceden los equipos".

En este sentido, ha indicado que le hubiera gustado que el partido se celebrara en Buenos Aires, porque sería síntoma de que no hay violencia en el deporte, cuestión que le "preocupa mucho" a la regidora. "En el segundo Foro de las Violencias Urbanas insistimos mucho en que hay que abordar la violencia en el deporte", ha expresado.

Así, ha dado la bienvenida a Argentina, a estos dos "grandísimos" equipos. "Que gane el mejor, que disfruten con el deporte, y que no haya el más mínimo acto de violencia", ha apuntado.

Solo pasarán a las dos áreas de hinchas aquellos que tengan entrada para ver el partido. Las 'fan zone' se situarán en el tramo norte del Paseo de la Castellana. La del River se instalará en Cuzco y la del Boca en la zona de Nuevos Ministerios, por lo que el espacio entre ambas de la Castellana estará cerrado desde primera hora del domingo al tráfico y protegido por la Policía.

De hecho, las 'fan zone' estarán listas desde la mañana del día del partido y en ellas habrá animaciones. Se cerrarán una hora antes del encuentro, momento en el que ya estarán abrirán las puertas del estadio. Los agentes escoltarán a las aficiones con diferentes anillos de control para evitar que los más radicales de ambos equipos confluyan.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, dará todos los detalles del dispositivo de seguridad tras la última reunión que mantendrán el viernes por la mañana con jefes de la Policía Nacional y Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos, representantes de los equipos argentinos y del Real Madrid, entre otros protagonistas de la cita deportiva. El despliegue será superior a 2.000 agentes de todo tipo, según las fuentes consultadas.