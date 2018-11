Carmena dice que los ediles de Podemos "continuarán en el proyecto" y que las cuotas de los partidos no son positivas

Publicado 12/11/2018 11:56:06 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aseverado este lunes que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de la capital "continuarán en el proyecto" porque "han desempeñado su trabajo muy bien" y ha añadido que las cuotas de los partidos no son positivas.

Lo ha expresado desde Berlín, donde firmará un memorando de colaboración con esta ciudad alemana. Ha sido allí donde Carmena ha tenido conocimiento de la decisión de seis ediles de Podemos --Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez-- de retirar sus candidaturas a las primarias.

Ha dicho de ellos que han tenido "unos desencuentros sobre la manera de entender las primarias por parte de Podemos". "Yo dejo en sus manos la decisión que tomen, sean una u otra, y la voy a valorar porque les valoro a ellos. Son unos concejales muy importantes y han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda. Forman parte de la continuación del proyecto", ha declarado.

En unas semanas se presentará la plataforma ciudadana que liderará. "La idea es que no sea una plataforma de partidos políticos, que sí sea de personas con afiliaciones a partidos pero no un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con esas cosas, que no son positivas, de las cuotas internas", ha subrayado.

Será una "candidatura de personas que están en sus profesiones y dispuestas a estar cuatro, cinco años en política haciendo una labor solidaria", ha concluido.