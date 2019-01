Carmena dice que están trabajando en su plataforma electoral para "seguir reforzándola y abriéndola"

Publicado 16/01/2019 13:22:04 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha señalado que están trabajando en su plataforma electoral, denominada Más Madrid, para "seguir reforzándola y abriéndola para que sea realmente una plataforma electoral", y ha asegurado que no puede dar datos sobre las listas porque no los tiene.

Carmena ha dicho que a pesar de las "prisas" que parece que han entrado con el comienzo del año electoral, "todavía hay muchos elementos que quedan por concretar en todas y cada una de las candidaturas electorales".

En este sentido, ha apuntado que las primarias del PSOE no serán hasta marzo, para asegurar que, respecto a su lista electoral, no puede dar datos porque no los tiene.

Carmena ha señalado que la constitución de una plataforma electoral "es una experiencia novedosa e interesante" y que "como todo lo nuevo lleva mucha dedicación y esfuerzo".