Carmena dice que sindicatos policiales no firmantes reconocen que es un buen convenio que no apoyan por estrategia

Publicado 27/11/2018 15:32:55 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado en su comparecencia en el Pleno de Cibeles que algunos de los miembros de los dos sindicatos no firmantes del convenio con la Policía Municipal (CPPM y CSIT) han confesado que es un acuerdo "bueno" y que no apoyan "por estrategia".

El Ayuntamiento de Madrid y tres sindicatos policiales (CC.OO., UGT y UPM) han alcanzado un acuerdo laboral que supone un incremento salarial de 140 euros al mes para agentes y oficiales y una importante reducción de la jornada laboral, de diez días para el turno de mañana, 17 para el de tarde y el mantenimiento de la reducción a 65 horas para el turno de noche.

Otro de los avances con respecto al convenio vigente de 2013 es la subida del complemento específico en 520 euros anuales tras la valoración del puesto de trabajo y la reclasificación de la plantilla según la nueva ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad, donde se enmarca la subida mensual de 140 euros.

Carmena ha señalado que "la gente está contenta" y prueba de ello es que no se han producido nuevas protestas. "Algunos miembros de los no firmantes, con honestidad, nos dicen que ya era hora y que después de diez años no ha habido nunca un convenio tan bueno pero por una situación estratégica decidieron no firmarlo", ha declarado dando por restaurada "la paz en la Policía Municipal".

Los sindicatos policiales CSIT Unión Profesional y CPPM han anunciado que denunciarán al Ayuntamiento de Madrid ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por "mala fe" negociadora una vez que entre en vigor el acuerdo sobre el convenio colectivo firmado con el resto de los sindicatos de la Mesa Negociadora del nuevo convenio colectivo.