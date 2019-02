Carmena no valora la línea roja que pone IU sobre Chamartín: “Aún no estamos en campaña”

Publicado 04/02/2019 12:03:22 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha querido valorar la línea roja que ha puesto IU de cara a una posible confluencia con Más Madrid con respecto a la operación Madrid Nuevo Norte porque, como repite desde hace casi cuatro años, no es comentarista política y aún no ha empezado la campaña electoral.

"Aún no estamos en campaña", ha contestado la alcaldesa desde la escuela infantil que ha visitado en Moratalaz y que comenzó a funcionar el pasado lunes. "Planteo que no estamos aún en campaña y actúo como alcaldesa viendo cómo funcionan las escuelas. Contestaré a las preguntas de mi trabajo como alcaldesa", ha respondido a la prensa.

Tampoco ha querido contestar por la misma razón, que no es comentarista política, a la pregunta sobre el reconocimiento de España a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. "No soy partidaria de contestar sobre temas que nada tienen que ver con el Ayuntamiento", ha reiterado.

Igualmente se ha quedado sin contestar la pregunta sobre la ausencia del concejal de Moratalaz, Pablo Carmona, edil que forma parte de La Bancada Municipalista, que este sábado volverá a reunirse en asamblea para decidir sobre una posible confluencia de cara a mayo y con quiénes.

Manuela Carmena ha declinado igualmente hablar de la encuesta de 'La Razón', que da a Más Madrid como lista ganadora aunque una unión de PP, Cs y Vox entregaría la Alcaldía a la derecha. "Son especulaciones propias de campaña. No me preocupan estas técnicas ni tienen nada que ver con mi día a día", ha zanjado.